Boyata : "Pouvoir réagir après un match difficile, c’est très important" - © ARNI TORFASON - BELGA

Boyata : "Pouvoir réagir après un match difficile, c'est très important" - Islande - Belgique -... Trois jours après leur défaite à Wembley, Dedryck Boyata et les Diables rouges ont renoué avec la victoire face à l'Islande (1-2). Dans un match compliqué, ils ont fait le job. "Sachant que cela n’allait pas être un match facile, en ressortir avec les trois points, c’est plus que satisfaisant. On aussi entendu que l’Angleterre a perdu donc on reprend la première place. Pouvoir réagir après un match difficile, c’est très important. On a pu analyser le match et voir ce qui ne s’était pas bien passé. On a voulu montrer une réaction. Le match n’était pas facile. Mais on repart avec la victoire et on est heureux ".