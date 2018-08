Boyata ne refuse pas de jouer, il n'est "pas opérationnel à 100%"

Dedryck Boyata n'a pas fait le déplacement à Athènes avec le Celtic et ne jouera donc pas contre l'AEK en tours préliminaires de la Ligue des Champions.



Et comme le Diable rouge est courtisé et que son club ne semble pas disposé à le laisser partir, on a directement pensé que le défenseur refusait de jouer pour forcer son transfert. Selon Boyata, ce n'est pas le cas.



L'ancien joueur de City a posté une vidéo sur son compte Instagram où on le voit en train d'effectuer des exercices d'électro-stimulations. "Travail musculaire pour revenir encore plus fort sur la pelouse. Malheureusement, je ne peux pas jouer parce que je ne suis pas encore opérationnel à 100%", écrit-il en précisant qu'il soutient totalement ses équipiers.



Brendan Rodgers n'a pas cherché à éteindre la polémique en se contentant de dire en conférence de presse que l'absence de son joueur était "plus triste qu'autre chose". "C'est un joueur que nous aimerions avoir avec nous", a-t-il commenté.



Dedryck Boyata se verrait refuser un transfert à Fulham en Premier League notamment alors que le Celtic aurait rejeté d'autres offres également pour son joueur belge. Depuis son arrivée en Ecosse, le défenseur des Diables a gagné trois titres de champion et remporté autant de Coupes d'Ecosse glanant en outre sa place au sein de l'équipe de Belgique (24 sélections, 10 capes), 3e de la Coupe du monde en Russie.