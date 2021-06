Boyata et De Bruyne comme seuls absents de l’entraînement des Diables

A la veille d’affronter la Croatie pour un ultime match amical avant de s’envoler pour l’Euro, les Diables étaient presque au complet à l’entraînement ce samedi. Seul Kevin De Bruyne et Dedryck Boyata manquaient à l’appel. Si l’absence du premier était attendue suite à sa blessure au visage et après l’annonce en conférence de presse par Roberto Martinez de son opération à l’orbite réalisée ce matin, celle du second est elle plus surprenante. On ignore pour l’instant la raison de cette absence.

Eden Hazard et Axel Witsel étaient, eux, bien présents à l’entraînement. Le joueur du Real Madrid, tout sourire, a participé en partie à l’entraînement collectif et a réalisé une autre partie en individuel.

Eden Hazard n’a pas joué jeudi contre la Grèce (1-1) et devrait bénéficier de "15 à 20 minutes" contre les Croates dimanche soir, a précisé l’Espagnol à la chaîne de télévision VTM. Le capitaine des Diables, qui sort d’une saison compliquée au Real Madrid, se remet d’une blessure à la cuisse.

Axel Witsel, gravement blessé au tendon d’Achille début janvier, effectue une véritable course contre-la-montre pour revenir. Si Martinez a déjà annoncé que la décision concernant son milieu de terrain ne sera prise que le 11 juin, soit la veille de l’entrée en lice de la Belgique à l’Euro contre la Russie, le Liégeois de 32 ans, 110 caps, était bien présent sur la pelouse du centre national du football samedi à Tubize.