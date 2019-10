Boyata content d'être de retour chez les Diables et de ses premiers mois en Bundesliga

Dedryck Boyata est de retour en équipe nationale après sept mois d’absence. Depuis sa dernière sélection et le match contre la Russie, le défenseur a eu le temps de se remettre d’une blessure au genou et a même changé de club en passant du Celtic Glasgow au Hertha Berlin.

"C’est toujours assez difficile de se retrouver sur le côté et de regarder les autres jouer. J’ai quand même continué à suivre les matches et à soutenir les autres joueurs de la sélection", a souri Boyata qui a ensuite évoqué ses débuts en Bundesliga avec le Hertha, 10e avec 10 points après sept journées. "On a commencé difficilement en début de saison mais on a enchaîné trois victoires donc on s’est assez bien stabilisés. Sur le côté personnel, j’ai pu enchaîner les matches et éviter les pépins physiques. Je suis désormais dans un championnat très compétitif et super intéressant. C’est très bien pour progresser. Je pense que ce championnat me permettra de m’améliorer encore."