Blessure inquiétante pour Eden Hazard après un match magistral : "Je me suis fait mal"

Les Diables Rouges se sont imposés 1-0 face au Portugal en huitième de finale de l'Euro grâce à un joli but de Thorgan Hazard et affrontera l'Italie vendredi en quart de finale.

Mais l'inquiétude pour ce match important commence à pointer le bout de son nez. Kevin De Bruyne est sorti juste après la mi-temps, touché à la cheville mais c'est surtout la blessure musculaire d'Eden Hazard qui inquiète. Le joueur du Real Madrid est sorti à la 85e en se tenant l'arrière de la cuisse droite.

"Je me suis fait mal, j'ai senti quelque chose à l'ischio-jambier. Je pense que j'ai un truc, on verra bien demain", a-t-il déclaré après la rencontre. Nous allons bien analyser la blessure, nous verrons l'indisponibilité après. En tant que capitaine, je resterai avec le groupe car j'ai un rôle important à jouer."

Magistral pendant toute la rencontre, le numéro 10 n'a pas compté ses efforts et a peut-être trop forcé sur un corps déjà bien meurtri cette saison. Il reste à espérer que nos deux maestros seront retapés pour le quart de finale face à l'Italie.

"La rencontre n'a pas été facile, la 2e mi-temps a été très compliquée. On a pas pu jouer comme on le voulait mais ça a tenu. Si on veut aller plus loin, il va falloir faire mieux que ça. On veut gagner en produisant du beau football même si je suis très heureux de continuer dans le tournoi", a encore ajouté Eden Hazard.