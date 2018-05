Benteke: "Certains ne joueront plus de grands tournois, il faudra tout donner pour eux"

Christian Benteke s'est présenté à notre micro ce jeudi. L'attaquant des Diables rouges fait partie de la liste élargie de 28 noms qui sera réduite à 23 après la match amical contre le Portugal, le 2 juin. L'ex-joueur du Standard affirme être extrêmement motivé et fera le maximum pour valider son ticket pour la Russie. "Je n'ai pas été repris contre l'Arabie saoudite (NDLR: Roberto Martinez s'était passé de ses services lors du dernier match amical des Diables rouges le 27 mars dernier). Le coach m'a appelé et on a eu une bonne discussion. Je suis super content d'être ici avec le groupe et je suis super motivé. Je suis assez déterminé. Je suis prêt physiquement et je suis prêt mentalement. Je vais tout donner. Quand tu n’as pas goûté à quelque chose (NDLR: une Coupe du Monde), tu fais tout pour y être."

Le Belge a connu une saison difficile avec Crystal Palace. "Depuis que je suis en Angleterre, c'est la première saison où je marque moins. J'ai essayé de compenser cela en travaillant encore plus dur. Au final, le plus important était que l'équipe ne descende pas. J’entame cette préparation motivé, sans penser à ma saison. Je ne viens pas pour un match amical mais pour une Coupe du Monde."

Il a un avantage par rapport aux autres attaquants. Son profil de pivot et son jeu de tête. Des caractéristiques qui peuvent faire pencher la balance du bon côté lorsque Roberto Martinez couchera sur papier sa liste des 23. "Je peux amener quelque chose de différent à cette équipe" confirme Christian Benteke. "Cela s'est bien passé depuis que Martinez est à la tête de l'équipe. Je peux être utile dans des matches où il faudra plus garder le ballon, où il faudra plus d'appui pour Kevin, Eden ou Dries. Si mon sort dépend de la blessure de Michy, je ne serais pas ici. Le coach m’a pris avec ses idées en tête, mon sort ne dépend pas de Romelu ou Michy."

La Belgique est souvent citée dans les outsiders de la compétition. Jusqu'où les Diables peuvent-ils aller? "C'est difficile à dire" affirme le joueur des Eagles. "On a des bons joueurs dans le groupe. Le but est d'aller le plus loin possible. Certains ne joueront plus de grands tournois. Il faudra aussi tout donner pour eux. Et pour le pays." De là à ambitionner d'aller jusqu'au bout comme l'a affirmé Toby Alderweireld? "Oui bien sûr! Ce n'est pas le seul à le penser" termine le buteur des Diables.