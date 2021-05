“Ils ont été aussi intensifs que passionnants. J’ai été chaleureusement accueilli par une équipe impliquée et très professionnelle. Comme toute rédaction sportive, la crise a compliqué la donne : il y a eu moins de déplacements à l’étranger, moins de reportages sur le terrain. Face à ce défi, les journalistes ont fait preuve de résilience et l’été chargé qui arrive sera une immense bouffée d’oxygène, pour nous comme pour tous les amateurs de sport. La RTBF sera au rendez-vous et nous déployons une énergie de tous les instants pour être à la hauteur.”

Basket : Les Belgian Cats © Belga Image

Quels sont les autres ?

“La RTBF a beaucoup investi dans la diffusion du sport féminin et elle continuera à le faire. Nous avons, cette saison, une offre très large de courses cyclistes féminines, nous allons diffuser les matches de la Belgique à l’Euro de basket en juin et nous nous sommes engagés à respecter la parité dans les sports que nous diffuserons aux JO. Mondialement, le sport féminin n’occupe que 4% de l’espace des directs. En 2021, la RTBF atteindra la barre des 25%, avec 500 heures de direct sur 2.000 heures au total. Et nous voulons aller encore plus loin. Nous détenons les droits pour l’Euro 2022, avec les Red Flames. Nous accordons par ailleurs de plus en plus de place à l’handisport et les Jeux Paralympiques de Tokyo seront l’un de nos produits phares de l’été. Pour répondre aux attentes d’un public plus jeune, nous venons d’acquérir les droits des quatre manches du Festival International des Sports Extrêmes. La manche reine attire plus de 600.000 spectateurs à Montpellier : c'est une fête, une autre manière d’assister au sport de haut niveau, qui parlera beaucoup à notre plus jeune public. D’où l’importance, pour ce type d’événement, d’offrir une couverture digitale très riche.”

AUVIO, justement, réalise de beaux scores aussi avec la diffusion de nombreuses compétitions en live, parfois dans des disciplines plus confidentielles ou qui ne peuvent pas trouver leur place en entièreté en télévision. Quelle est la politique sportive d’AUVIO ?

“Le public sait désormais que sur AUVIO, il peut venir voir ou revoir un contenu ciblé. Les vidéos des Diables ont totalisé 300.000 vues en mars. Depuis le début d’année, le sport en direct a dépassé un million de visions grâce à l’apport de contenus exclusifs, comme par exemple les nombreuses spéciales du WRC, l’arrivée du Vendée Globe ou les courses féminines de cyclisme. Mais l’approche se veut encore plus globale : on n’est pas obligé de savoir à l’avance ce que l’on va manger quand on entre dans un resto ! AUVIO est aussi un endroit où l’amateur de sport peut débarquer, puis découvrir des disciplines, des athlètes, des exploits : de quoi nourrir, gratuitement, son appétit de contenu sportif.”

Quel serait votre promesse pour cette été sportif 2021 ?

“Que la RTBF sera à la hauteur de l’événement. Roland Garros, l’Euro de hockey, l’Euro de basket féminin, l’Euro de football, le Tour de France, les Jeux Olympiques et les Paralympiques : ce sera le grand retour de la fête du sport et nous serons aux premières loges pour partager ces émotions. Ce qui a changé, depuis Mexico 1986 par exemple, c’est que ces grands moments de sport ont désormais une deuxième vie, sur le web et les réseaux sociaux. Notre mission se prolonge là, aussi. Nous serons au cœur du direct, mais le match ne s’arrête plus au coup de sifflet final. La rédaction sportive sera là en continu, 24 heures sur 24, pour suivre et décrypter cet été sportif incroyable. Expertise et émotions : voilà les deux maîtres-mots de notre été. Une chose est sûre : si les Diables sont aussi bien préparés que ne l’est la rédaction sportive de la RTBF, nous serons champions d’Europe le 11 juillet, c’est certain !”