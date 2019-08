Benito Raman Diables rouge, qui l'eut cru avec un tel parcours ?

Benito Raman est l’un des nouveaux visages appelés par Roberto Martinez chez les Diables. Si on se doutait que Yari Verschaeren allait s’inviter dans le noyau un jour ou l’autre, la sélection du Gantois est une surprise. Une récompense pour un gamin doué qui a su se remettre en question.



La carrière de l’attaquant de poche (1m72) est on ne peut plus classique. Il passe pro à 17 ans à La Gantoise, le club de sa ville. Encore un peu tendre, il est prêté successivement au Beerschot et à Courtrai. Il forge son caractère et croise la route de Hein Vanhaezebrouck au KVK.



A l’été 2014, HVH rejoint les Buffalos et retrouve Raman. Il l’installe comme titulaire (31 matches, 8 buts, 4 assists) dans une saison qui voit les Gantois gagner un titre historique.



Le script est parfait et la belle histoire continue en Ligue des Champions les mois suivants. Les Gantois épatent l’Europe et se hissent en 1/8e de finale de la C1. Malheureusement, la suite de son itinéraire est plus tortueuse. Un événement fait tout basculer. En décembre, Raman dérape et profère des propos homophobes. Suspendu par son club, mis à l’amende par la fédération, Benito est prêté en fin de mercato à Saint Trond. Le temps que l’affaire se tasse ? Pas vraiment, le lien est rompu.



Le Standard lui offre une porte de sortie. La greffe ne prend pas, Raman ne s’impose pas à Sclessin. Les Liégeois s’en débarrassent et le laissent partir à Düsseldorf, en deuxième division allemande.



Une chanson à son nom en Allemagne



Ce prêt ressemble à un pas en arrière, il se transforme en tremplin. Dans l’ouest de l’Allemagne, Raman s’épanouit à nouveau. Avec sa hargne, le droitier devient vite le chouchou des 51.000 fans de l’Esprit Arena. Signe de sa popularité, il a même droit à une chanson à sa gloire sur l’air entêtant de Feliz Navidad.