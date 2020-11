33 noms en octobre, 32 en novembre. Dans les deux cas, le noyau surpasse (et de loin) ce qui est admis en phase finale de grands tournois (23). Le but, faire face aux indisponibilités bien sûr, mais surtout profiter de la première joute amicale pour faire tourner, tester et anticiper.

Depuis l'annonce de sa sélection, Roberto Martinez a dû faire face aux forfaits d'Eden Hazard, Hendrik Van Crombrugge, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen et Alexis Saelemaekers. Pour les remplacer, le sélectionneur est allé (re)chercher Thomas Kaminski (testé positif au Covid-19 mardi et remplacé ce mercredi par Gaëtan Coucke), Thomas Foket et Hannes Delcroix (pêché à titre provisoire du noyau espoirs).

Gardiens

Cette fois, et sauf nouveau rebondissement, Thibaut Courtois est bel et bien apte à disputer son premier match de l'année 2020 en sélection… Mais celui-ci aura sans doute lieu dimanche face à l'Angleterre, pour la rencontre capitale de Nations League. Pour la Suisse, Roberto Martinez fait confiance à Simon Mignolet, titulaire lors des 4 dernières sorties des Diables (il avait remplacé Casteels, blessé, lors du match de septembre face à l'Islande). Koen Casteels, précisément, et Gaëtan Coucke complètent le quatuor repris.

Défenseurs

Dans ce secteur, à l'exception de l'infortuné Zinho Vanheusden, et de Thomas Vermaelen, bloqué au Japon, Martinez a l'embarras du choix. Le routinier Jan Vertonghen retrouve un noyau qu'il fréquente depuis... les années Vandereycken. Il est aligné et capitaine ce soir. Pour compléter le trio, la logique voulait que Martinez aligne Dedryck Boyata et Jason Denayer, tous deux convaincants lors de leurs dernières sorties avec les Diables. Sans parler, bien entendu, de l'incontournable Toby Alderweireld. Mais l'homme aux 102 caps sera sans doute maintenu au chaud jusqu'à dimanche et que l'amical contre la Suisse est l'occasion de redonner sa chance au malheureux Sebastiaan Bornauw, coupable d'un penalty en fin de match contre la Côte d'Ivoire. Le Brugeois Brandon Mechele (moins en vue en club ces dernières semaines, où il a dû s'effacer devant Kossounou) débute aussi.

Milieux de terrain

Deux sous-catégories à distinguer ici : les flancs et les axiaux.

Sur les flancs, comme lors des deux derniers rassemblements, des joueurs-clés manquent à l'appel : Nacer Chadli et Thorgan Hazard étaient absents en octobre, Yannick Carrasco et Timothy Castagne le sont en novembre. Compte tenu du fait que Thomas Meunier sera très probablement maintenu au chaud pour dimanche, Nacer Chadli part favori pour débuter sur le flanc droit. L'auteur du but décisif contre le Japon en Coupe du Monde, n'a plus évolué sous le maillot des Diables depuis... octobre 2019, lors du 9-0 contre Saint-Marin. A court de rythme en Turquie, il vient enfin de regoûter aux joies du terrain avec son nouveau club de Basaksehir. 11 minutes et… 2 assists dimanche dernier contre Genclerbirligi. Chadli débute effectivement.

Sur la gauche, deux options possibles : soit Thorgan Hazard (auteur des deux buts belges...en Suisse lors de la fameuse "défaite de Lucerne" 5-2), soit le Carolo Joris Kayembe, qu'il serait intéressant de voir à l'œuvre plus... qu'une minute (son maigre temps de jeu face à la Côte d'Ivoire). C'est Thorgan qui a été choisi. Appelé en dernière minute à la place de Saelemaekers, le Rémois Thomas Foket pouvait également prétendre à un ticket sur la droite, lui qui ne compte que deux sélections en équipe nationale, la dernière remontant à l'amical Russie-Belgique de 2017 à Sotchi (3-3)...

Pour les axiaux, Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Youri Tielemans préservés en vue des deux matchs de Nations League, trois hommes entrent en ligne de compte pour les deux places devant la défense. Leander Dendoncker semble partant presque certain vu ses qualités plus défensives que les deux autres, il débute de fait, tout comme le Brugeois Hans Vanaken (pas transcendant lors de ses sorties d'octobre).

Attaquants

Eden Hazard absent, Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Romelu Lukaku préservés pour les deux matchs officiels à venir, Michy Batshuayi débute face à la Suisse.

A défaut de réussite, Batshuayi a retrouvé du temps de jeu à Crystal Palace (sauf le week-end dernier). Vu ses statistiques effarantes en équipe nationale (19 buts en 31 caps), l'ex-Standardman part toujours avec une longueur d'avance sur son rival en sélection... et en club Christian Benteke.

Derrière lui, même s'il est envisageable de placer un Thorgan Hazard, même si Charles De Ketelaere pourrait recevoir ses premières minutes "chez les grands" avant de retourner chez les Espoirs, c'est Praet qui est préféré à Jérémy Doku (pas encore décisif avec Rennes, mais crédité de bons matchs à l'occasion de ses 7 premières sorties bretonnes). Dodi Lukebakio va lui connaitre sa première titularisation et sa première cap. Le joueur du Hertha Berlin avait été le dindon de la farce du rassemblement d'octobre : le seul joueur à n'avoir reçu aucune minute de jeu, contrairement aux promesses de Roberto Martinez. Auteur de 2 buts et de 2 assists en Bundesliga cette saison, son heure est venue, dans un contexte amical favorable qui plus est.