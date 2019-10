Belgique – Saint-Marin : Les compos probables (LIVE vidéo 20h20)

La Belgique a besoin d’un point pour s’assurer officieusement de la qualification pour l’Euro 2020, de trois pour l’acter officiellement. L’occasion est belle, ce soir, face à Saint-Marin, de devenir la première nation à décrocher son ticket pour l’aventure européenne de l’été prochain. A quatre matchs de la fin de la campagne, ce serait même un record de précocité pour la Belgique…

Malgré ses soucis actuels au Real Madrid (forme, confiance, santé), Thibaut Courtois conservera sa place entre les perches et décrochera, à 27 ans, sa 77è cap. Depuis que Roberto Martinez est à la tête de la sélection, Simon Mignolet n’a été aligné que 5 fois, et jamais en match officiel. Pour celui qui devrait être synonyme de qualification, le sélectionneur ne dérogera pas à ses principes, d’autant que la récente paternité de Mignolet, papa d'un petit Lex depuis mercredi, met le Brugeois hors-jeu… pour les meilleures raisons du monde.

Individuellement, nos défenseurs ont déjà connu, eux aussi, des périodes plus fastes. Vincent Kompany et Jason Denayer sont blessés. Quant aux deux Belgian Spurs, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, ils traversent une période tumultueuse avec pas moins de… 10 buts encaissés lors de leurs deux derniers matchs : 7 à domicile contre le Bayern en Champions League, 3 en déplacement à Brighton (!). Ce qui ne les empêchera évidemment pas d’être titulaires ce soir.

De la même manière que Denayer puis Vermaelen s’étaient relayés entre Saint-Marin et l’Ecosse le mois dernier, une tournante devrait s’opérer sur les deux prochains matchs entre Thomas Vermaelen et Dedryck Boyata, de retour dans un groupe qu’il n’a plus fréquenté depuis le… premier match des qualifs contre la Russie, en mars dernier. Dans l’intervalle, Boyata a soigné ses blessures et… signé son transfert vers le Hertha Berlin, club avec lequel il vient d’enchaîner quatre (bonnes) sorties consécutives.

Du monde au couloir

Sur les flancs, la concurrence est plus intense que jamais. Par rapport aux deux sorties de septembre, Thorgan Hazard et Timothy Castagne sont revenus aux affaires. Ce qui signifie qu’avec Meunier, Carrasco et Chadli, 5 joueurs devront se partager deux postes. Vu le statut qu’il a acquis ces derniers mois en sélection et l’importance qu’il prend en Bundesliga (de Moenchengladbach à Dortmund), Thorgan Hazard postule à une place de titulaire à gauche, Meunier et Castagne sont, eux, au coude à coude à droite. Petit avantage à Castagne, que Martinez a envoyé parler à la presse ce mercredi, ce qui est souvent un signe annonciateur. Ici aussi, avec l’enchaînement des deux matchs, une tournante devrait s’opérer. D’autant plus facilement que Nacer Chadli monte en puissance. Physiquement, il retrouve son niveau. Et à Anderlecht, il est même devenu l’un des leaders, l’un des rares qui aligne les matchs avec constance et régularité, sans oublier son efficacité retrouvée devant le but.

Devant la défense, le duo Witsel-Tielemans devrait être privilégié. Curieusement, dans cette campagne, les deux hommes n’ont été titularisés qu’une seule fois ensemble (contre l’Ecosse), mais il faut dire que les blessures ont privé Axel Witsel de… 4 des 6 matchs disputés (ceux du mois de mars et ceux de septembre). Convaincant à Glasgow le mois dernier, Leander Dendoncker (toujours rangé parmi les défenseurs…) aurait constitué une option fiable aussi, mais une vilaine gastro-entérite l’empêchera de prétendre au poste. Praet et Vanaken arrivent un cran plus loin, même s’il serait intéressant un jour d’observer Vanaken dans un rôle un plus en retrait qu’en club.

Pour les postes offensifs, l’absence de Kevin De Bruyne (éblouissant en Ecosse !) réduit les choix de Martinez qui devrait opter pour la doublette Eden Hazard-Dries Mertens en soutien de l’attaquant. Sous le feu des critiques au Real (malgré les litres d’eau jetés pour l’éteindre par une sublime pichenette contre Grenade…), Hazard viendra retrouver plaisir et confiance dans un environnement qu’il affectionne. Il tentera au passage d’améliorer ses stats personnelles en sélection (102 caps, 30 buts). Mertens, lui, ne manquera pas de se faire chouchouter par un public belge qui l’adore et qui n’a pu que l’entrapercevoir la semaine dernière à Genk, avec Naples.

Pour ces deux postes, le suspense est inexistant. Origi et Januzaj ont brûlé leur crédit le mois dernier à Saint-Marin, tandis que le pauvre Maxime Lestienne a vu son retour postposé pour cause de blessure. Yari Verschaeren tentera, pour sa part, de grappiller quelques miettes d’expérience, comme le mois dernier à Glasgow.

Lukaku pour franchir la barre des 50 ?

En attaque enfin, à moins que Martinez ne décide de changer son système et d’aligner deux hommes, tout dépendra de l’état de forme de Romelu Lukaku, qui a joué avec l’Inter le week-end dernier contre la Juventus, mais ne s’est pas entraîné pleinement avec les Diables Rouges cette semaine. Déjà privé (par choix du coach) du match aller, Big Rom loupera-t-il aussi le retour contre Saint-Marin, un adversaire qui pourrait lui permettre d’atteindre la barre des 50 buts en équipe nationale ? Dans ce cas-là, c’est Michy Batshuayi qui profiterait de l’aubaine. L’homme aux 14 buts en 27 matchs sous le maillot de la Belgique (!) tenterait alors, lui aussi, d’améliorer ses folles statistiques. Et d’entretenir une confiance revenue le week-end dernier grâce à un but inscrit à Southampton, son premier cette saison en Premier League sous le maillot de Chelsea.