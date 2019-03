Belgique-Russie : les compositions probables (LIVE vidéo 20h45)

Ce jeudi soir, la Belgique entame sa campagne de qualifications pour l'Euro 2020.

Les règles sont simples : une place parmi les deux premiers du groupe et la qualification est directe. Dans la négative, un repêchage est encore possible via les barrages de la Nations League qui octroient les quatre dernières places qualificatives. Barrages auxquels les Diables Rouges auraient de très bonnes chances d'accéder, au cas où...

Pour ce match inaugural face à la Russie, l'équipe belge est décimée. Kompany, Meunier, Witsel, Dembele, De Bruyne, Lukaku ont tous déclaré forfait. Sans même parler de la retraite internationale de Fellaini, que Roberto Martinez n'a pas réellement tenté de freiner ou de postposer.

Remplacé par Navas dans les cages du Real le week-end dernier, Courtois sera évidemment titulaire. Devant lui, on devrait retrouver la paire centrale habituelle de Tottenham Vertonghen-Alderweireld. Avec, comme troisième homme intercalé, soit Boyata (sur base de son expérience), soit Denayer (sur celle de son rendement actuel).

Pour remplacer le duo Witsel-De Bruyne, Tielemans est partant certain. Il a été titulaire lors de chacune des six sorties des Diables depuis la Coupe du Monde. A ses côtés, Dendoncker (longtemps considéré comme un défenseur central par Martinez) devrait profiter de son rayonnement actuel à Wolverhampton pour recomposer le duo qui a souvent fait le bonheur d'Anderlecht il y a deux ans.

Sur les flancs, Martinez dispose de quatre possibilités pour deux postes : Carrasco, Castagne, Thorgan Hazard et Chadli (qui part sans doute avec une longueur de retard sur les trois autres).

Pour autant que le système ne change pas, Eden Hazard et Mertens joueront en soutien de l'attaquant, sans doute Batshuayi, qui fêterait de la sorte sa septième titularisation (seulement) en 24 caps. Il n'est certes pas le meilleur buteur des Diables (avec 12 buts, il est loin des 45 de Lukaku) mais présente la plus grande efficacité de l'histoire (1 but toutes les 72 minutes, alors que Lukaku ne score "que" toutes les 103 minutes).

L'inconnue russe

Face aux Diables ce soir, une équipe russe qui reste sur une Coupe du monde réussie dans son pays. Franchir le premier tour était un must, atteindre les quarts de finale un objectif quasi inespéré pour la Sbornaia. D'autant qu'au passage, l'Espagne a constitué une victime de premier choix...

La suite a été moins convaincante pour la cinquantième nation mondiale. La Russie n'a fini que deuxième de son groupe de Nations League, devant la Turquie, mais derrière la Suède. Un groupe de Ligue B, soit un étage plus bas que les Diables Rouges.

Depuis la Coupe du Monde, le coach Tcherchesov a modifié son secteur défensif, les tauliers Akinfeev (gardien) et Ignasevitch (défenseur) ne sont plus là. En revanche, vu la blessure de Kutepov, il a rappelé ce bon vieux Zhirkov, 35 ans, qui avait pourtant mis un terme à sa carrière internationale à la mi-juillet.

L'entrejeu s'articule autour de valeurs sûres comme Cheryshev (meilleur buteur russe du dernier Mondial), Zobnin, Ionov, le Monégasque Golovin ou les jumeaux Miranchuk.

Devant, les Russes comptent toujours sur le mètre 96 du joueur du Zenit, Artem Dzyuba, meilleur buteur russe en activité devant Smolov.