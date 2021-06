Belgique - Portugal vu par la presse étrangère : "La Belgique n’a joué à rien", "Décevants mais efficaces", "La marque d’un champion"

Au lendemain de la qualification des Diables Rouges face au Portugal sur le plus petit des scores (1-0), la presse étrangère s’accorde à dire que la prestation de la Belgique fut loin d’être brillante. Si la presse française se montre plus piquante, les Italiens sont eux dans le doute avant le quart de finale de vendredi prochain. Revue de presse.

"La Belgique n’a rien joué mais se qualifie", titre le magazine français So Foot, qui comme à son habitude utilise un ton bien à lui. Soulignant le pragmatisme dont ont fait preuve les Diables, So Foot ne peut s’empêcher de comparer cette Belgique à la France : "Ce rouleau compresseur offensif, chantre du beau jeu et de la possession, sait aussi être d’un pragmatisme cruel quand le niveau s’élève, comme une certaine équipe de France le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg".