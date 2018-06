La Coupe du Monde se poursuit ! RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo le match Belgique-Panama. Coup d'envoi de la rencontre à 17h.

Après plus de trois semaines de préparation, les Diables Rouges vont enfin faire leurs grands débuts dans cette 21ème édition de la Coupe du Monde ce lundi après-midi à Sotchi face au Panama. Une entrée en matière dans laquelle les hommes de Roberto Martinez n’auront pas vraiment droit à l’erreur.

Contre le 'Petit Poucet' panaméen, qui s’invite pour la première fois de son histoire dans la plus grande compétition planétaire, les Belges devront assumer leurs grandes ambitions et engranger de la confiance.

Martinez a prévenu ce dimanche devant les médias qu’il ne fallait pas rater cette entame.

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour le coach fédéral : la fronde populaire suite à la non-sélection de Radja Nainggolan, la blessure de Vincent Kompany contre le Portugal, 'l’exclusion' de quatre joueurs de sa pré-liste, la gestion de son joker médical Laurent Ciman et enfin le 'renvoi' de ce dernier. Pourtant, tout semble se dérouler idéalement à l’intérieur du groupe.

Les joueurs sont motivés, confiants et impatients d’entrer dans la compétition.

Invaincue depuis près de deux ans, la sélection 'noir, jaune, rouge' se présentera face aux Canaleros sans deux de leurs piliers défensifs, Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Les deux défenseurs centraux sont toujours blessés et tentent de se remettre sur pied le plus vite possible. Pour pallier leurs absences, c’est donc Dedryck Boyata, convaincant lors du dernier match de préparation contre le Costa Rica, qui devrait prendre place entre Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.

Pour le reste, Martinez fait comme souvent confiance à son équipe type. Thomas Meunier et Yannick Carrasco arpenteront leur flanc, Axel Witsel et Kevin De Bruyne occuperont l’entrejeu, Eden Hazard et Dries Mertens déclencheront les offensives tandis que Romelu Lukaku sera chargé de les conclure. Dedryck Boyata est titulaire.

Face au bloc compact dressé par Hernan Gomez, qui vivra sa troisième expérience en tant que sélectionneur en Coupe du Monde (1998 avec la Colombie et 2002 avec l’Equateur), les Diables Rouges devront faire preuve de patience et surtout d’efficacité. La tâche ne s’annonce pas évidente mais le talent belge devrait tout de même faire la différence.