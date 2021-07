Belgique – Italie vu par la presse : "Encore un rêve brisé", "Une génération rouillée", "La leçon d'italien"

Dans le nord du pays, Het Laatste Nieuws rejoint ses confrères francophones et souligne la domination des hommes de Roberto Mancini : "Il ne peut y avoir qu’un meilleur et c’est l’Italie". Enfin, du côté du Morgen , le journal se montre plus piquant avec un titre fataliste : "La génération dorée ne peut plus briller".

Au-delà de la déception, la presse reconnaît volontiers la supériorité de l’équipe italienne. "Une Squadra Azzurra plus forte techniquement et tactiquement", souligne l’Avenir alors que la DH pointe le manque d’efficacité des Diables Rouges. Le journal Le Soir revient quant à lui sur les trop nombreux échecs belges : "Encore raté. Pour la troisième fois en l’espace de 7 ans, la génération dorée s’est donc pris les pieds dans le tapis des quarts de finale. L’adversaire était de taille et supérieurement armé".

"Encore un rêve brisé" ( La Dernière Heure Les Sports ), "La fin du rêve" ( La Capitale ), "Le rêve européen des Diables brisé par les Italiens" ( La Libre ) : les quotidiens francophones s’accordaient au lendemain de l’élimination de la Belgique. Pour accompagner ces mots, les mines attristées et déconfites de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku .

A l’étranger, nos voisins français relèvent avant tout la prestation des deux équipes qui nous ont offert une excellente rencontre de football. "Dans un match de haute volée, Belges et Italiens ont offert un spectacle de choix aux privilégiés de l’Allianz Arena", indique So Foot avant de titrer "Belgique, génération rouillée" pour souligner ce nouvel échec en tournoi majeur. Bien entendu, comme à son habitude, le magazine français n’a pas manqué de piquer les Belges avec sa petite phrase préférée : "Le seum est de retour à la maison". "La Belgique est tombée sur plus forte", ajoute le journal L’Equipe qui titre "La leçon d’italien".

Au nord, le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad insiste sur la qualification méritée de l’Italie et montre sa déception par rapport à la prestation belge lors de l’Euro : "Encore une fois, la Belgique n’a pas été à la hauteur. Le pays n’a jamais mobilisé autant de talents que ces huit dernières années et est en tête des classements mondiaux depuis 2018, mais à part un tas de compliments, il n’a rien apporté aux Belges de concret".

Enfin, en Italie, la Gazzetta dello Sport était évidemment aux anges après la qualification des Italiens pour les demi-finales. La presse italienne se met donc à rêver plus grand : "Il n’y a rien de plus beau. Maintenant que Lukaku ne fait plus peur et que De Bruyne est désarmé, nous pouvons entrer dans la salle de fête réservée aux quatre beautés de l’Europe. Un objectif qui sent intensément bon car pour y arriver nous avons maté le numéro un. Cette Belgique qui regarde tout le monde du haut du classement FIFA, troisième de la dernière Coupe du monde à laquelle nous n’avons même pas réussi à accéder, et qui berçait des ambitions légitimes de succès final. Et si nous avons réussi à dépasser les premiers de la classe, il est logique que rien ne nous soit plus fermé".

Pour soulever ce trophée, l’Italie devra avant tout se débarrasser de l’Espagne en demi-finale. Mais une chose est sûre, en éliminant les Diables Rouges, cette Squadra Azzurra a sans doute fait un pas vers le titre.