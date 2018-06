Belgique-Egypte: Tester notre animation offensive et reconquérir le public (Live dès 20h20)

Quatre jours après le premier amical contre le Portugal, les Diables Rouges disputent mercredi leur deuxième rencontre de préparation au Mondial 2018. L'adversaire sera l'Égypte. Un adversaire réputé pour sa solidité défensive, mais privé de sa grande star Mohamed Salah.

Les Pharaons sont de retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence. Mais l'enthousiasme des Égyptiens a laissé place aux inquiétudes concernant l'état physique de Mohamed Salah. Le virevoltant ailier de Liverpool, sans conteste l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison, s'est blessé à l'épaule en finale de la Ligue des Champions. Présent dans la sélection de 23 joueurs, il est en pleine course contre la montre afin d'être rétabli dans les temps.

Après Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas encore rejoint le Portugal au moment d'affronter les Diables Rouges, le public du stade Roi Baudouin se voit privé de la venue d'une deuxième star mondiale en quelques jours.

Du côté belge, ce match sera le premier avec le noyau de 23 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez pour le Mondial. Ou de 24, si l'on tient compte du 'joker médical' Laurent Ciman, qui reste avec le groupe compte tenu de l'état physique de Thomas Vermaelen et de Vincent Kompany, sorti contre le Portugal après avoir senti une douleur à l'aine.

Ces deux absences vont contraindre Martinez à des choix forcés en défense. Dedryck Boyata, Leander Dendoncker et Laurent Ciman seront utilisés lors deux rencontres amicales qui restent à disputer avant le Mondial, contre l'Égypte et lundi contre le Costa Rica. On peut imaginer que Martinez voudra passer en revue toutes ses troupes au cours de ces deux matchs. Déjà contre le Portugal, le technicien espagnol avait effectué six remplacements. Adnan Januzaj en avait profité pour ôter les derniers doutes du sélectionneur quant à son utilité dans le groupe.

Face à l'Égypte, Roberto Martinez s'attend à un tout autre type de rencontre que contre le champion d'Europe. Dirigés par l'Argentin Hector Cuper, les Pharaons sont très bien organisés défensivement. Ils ont réussi 18 clean sheets en 38 rencontres depuis la prise de fonction de Cuper. Un adversaire idéal afin de vérifier si les combinaisons offensives des Diables Rouges sont au point face à un bloc défensif solide.

Même si ce n'est pas l'enjeu principal, la Belgique jouera aussi pour mettre un terme à une statistique étonnante: elle affiche un bilan de deux défaites en deux rencontres face à l'Égypte. Les Pharaons se sont imposés 0-1 à Liège en 1999 et... 4-0 en février 2005 au Caire.