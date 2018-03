Belgique-Egypte sera-t-il disputé à Genk ?

L’information est dévoilée par le journal "Le Soir" : Le match amical programmé le 6 juin prochain entre la Belgique et l’Egypte pourrait se tenir dans Luminus Arena de Genk.

Si les rencontres Belgique-Portugal (2 juin) et Belgique-Costa Rica (11 juin) se joueront dans le Stade Roi Baudouin à Bruxelles qui pourrait afficher "complet", il reste un doute en ce qui concerne l’amical entre les Diables rouges et l’Egypte.

Il se murmure donc que Genk pourrait accueillir ce match de préparation de notre équipe nationale. Le club limbourgeois, où Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ont évolué, avait déjà reçu les Diables rouges le 26 mai 2014, juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Les Belges avaient battu le Luxembourg 5-1 à cette occasion (avec un triplé de Romelu Lukaku, les deux autres buts étant inscrits par Nacer Chadli et Kevin De Bruyne).

On est toujours au stade des discussions en interne au sein de la Fédération. En un peu moins d'un an, ce serait la troisième fois que les Diables sont délocalisés. le 31 août 2017, ils avaient affronté Gibraltar à Liège (au Standard) et le 14 novembre dernier, ils avaient battu le Japon au Jan Breydelstadion de Bruges.

Pour rappel, avant la Coupe du Monde en Russie, la Belgique disputera quatre rencontres amicales (contre l'Arabie Saoudite le 27 mars, face au Portugal le 2 juin, face à l’Egypte le 6 juin et enfin face au Costa Rica le 11 juin).

Tous ces matches seront diffusés en direct sur la RTBF, aussi bien en télé que sur Auvio.

Versés dans le groupe G au Mondial russe, les Diables rouges seront opposés au Panama (18 juin), à la Tunisie (23 juin) et à l’Angleterre (28 juin).