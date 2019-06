Belgique-Ecosse : les compos probables (LIVE vidéo dès 20h20)

Dernière sortie des Diables Rouges avant la trêve estivale. Ce soir, ils affrontent l'Ecosse dans leur 4è match qualificatif pour l'Euro 2020.

La question n'est plus de savoir si les Diables vont se qualifier pour leur 4è grand tournoi consécutif, mais quand ils vont le faire.

Avec une formule qualifiant d'office les deux premiers de chaque groupe, et une victoire inaugurale contre le rival majeur du groupe I, la Russie, le maigre suspense s'est envolé : les Diables vont se qualifier pour l'Euro 2020. Reste juste à savoir quand...

Actuellement, les hommes de Martinez comptent 3 points d'avance sur le 3è du groupe (le premier non-qualifié, donc). En l'occurrence, l'Ecosse, précisément l'adversaire de ce soir.

Il s'agira de la 13è confrontation officielle entre les deux nations, la 5è dans le cadre d'éliminatoires pour l'Euro (Belgique et Ecosse s'étaient affrontées lors des qualifs de l'Euro 84 et de l'Euro 88).

A domicile, les Diables ont jusqu'ici réussi un sans-faute face à la Tartan Army : 6 victoires en 6 matchs, la dernière remontant à octobre 2013.

En amical, le précédent est très récent, puisque en septembre dernier, la Belgique s'était imposée 0-4 à Glasgow, quelques jours avant d'entamer sa Nations League en Islande.

Pour ce deuxième rendez-vous en l'espace de 4 jours, on ne devrait pas assister à un bouleversement dans la composition d'équipe, d'autant que Roberto Martinez a la chance de disposer d'un effectif au grand complet complet. Malgré quelques coups samedi soir, tout le monde est fully fit, pour reprendre l'une des expressions favorites du sélectionneur.

Devant Thibaut Courtois, réduit au chômage technique face au Kazakhstan, le trio défensif devrait logiquement être reconduit, à moins que Thomas Vermaelen ne rentre dans la danse, à la place de Jan Vertonghen (qui avait dû se faire soigner en début de partie) ou de Vincent Kompany (qu'il avait remplacé en cours de match).

Changement sur les flancs ?

Malgré son excellente sortie contre le Kazakhstan (ponctuée de son premier but en sélection), Timothy Castagne pourrait bien céder sa place à droite au titulaire traditionnel Thomas Meunier. Quelques indices tendent, en tout cas, à valider cette hypothèse. A gauche, Thorgan Hazard reste sous la menace de Yannick Carrasco. Un peu moins sous celle de Nacer Chadli et Adnan Januzaj qui, samedi, avaient pris place en tribune.

Vu l'omniprésence de Kevin De Bruyne aux côtés d'Axel Witsel et l'implication de Dries Mertens dans les 3 buts contre le Kazakhstan (1 but et 1 assist notamment), il semblerait étonnant de modifier la partie axiale de l'entrejeu pour y faire entrer Youri Tielemans. Le Monégasque devrait donc, logiquement, se contenter d'un rôle de réserviste.

KDB, Witsel, Mertens et Eden Hazard devraient donc composer le trapèze médian, derrière l'attaquant Romelu Lukaku, pas toujours parfait dans ses combinaisons samedi, souvent mal ou peu alimenté par ses partenaires, mais qui a profité de la venue du Kazkahstan pour inscrire son 46è but en équipe nationale (l'un des plus faciles) et retrouver une confiance ébranlée par deux derniers mois compliqués en club.

Malgré sa forme du moment, Divock Origi a pu constater que Roberto Martinez restait un homme fidèle à ses principes et à sa hiérarchie puisque quand Lukaku a été rappelé sur le banc, c'est Michy Batshuayi qui l'a remplacé.

La Tartan Army en reconquête

Face à la Belgique, l'Ecosse tentera pour sa part de se relancer. Le début de campagne difficile (défaite 3-0 au Kazakhstan et victoire difficile à Saint-Marin 0-2 !) ont eu raison du sélectionneur Alex Mc Leish (coach de Genk lors de la saison 2014-2015). Son successeur, Steve Clarke, a effectué ses grands débuts samedi avec, là aussi, une victoire poussive (2-1 face à Chypre, avec un but victorieux tombé à la...89è minute). Cette saison, le nouveau sélectionneur a réussi des miracles avec Kilmarnock, surprenant 3è de la Scotland Premiership. Un défi important l'attend maintenant à la tête de cette Ecosse qui se cherche.

Peu de noms connus composent la sélection écossaise. La moitié des joueurs repris évoluent certes en Angleterre, mais pas toujours au plus haut niveau. Sur la dernière feuille de match, on recensait ainsi 5 joueurs de Premier League, 5 de Championship, et 1 de League 1 (l'équivalent de la 3è division).

L'élément le plus connu est sans conteste le capitaine Andy Robertson, défenseur de Liverpool, qui reste sur une saison pleine avec les Reds, et qui a marqué le premier but de l'Ecosse contre Chypre.

Le jeune Scott Mc Tominay, médian de Manchester United, est l'une des autres têtes un peu connues de ce groupe, de même que l'expérimenté défenseur de Blackburn Charlie Mulgrew, 33 ans, le seul trentenaire de l'équipe avec le gardien David Marshall (Hull City).

Sans surprise, tous les éléments repris par Steve Clarke évoluent outre-Manche (soit en Angleterre, soit en Ecosse). A l'exception de l'attaquant Johnny Russell, exilé en MLS à Kansas City.

Le meilleur buteur de l'équipe se nomme James Forrest (Celtic), mais il ne compte que...5 réalisations.