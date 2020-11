Petits malins, Axel et Toto : jaunis face aux Anglais, Witsel et Meunier louperont le duel final contre les Danois, mercredi. Un bristol qui tombe divinement au cœur d’un calendrier chargé, quelques semaines après que Meunier eut répété tout le mal qu’il pensait (et pas que lui…) de cette Nations League superfétatoire. Lucien Favre rit sous cape : son Borussia Dortmund va déjà récupérer intacts deux de ses trois Belgicains. >> Belgique - Angleterre, l'édito : Roberto Martinez et Didier Deschamps, même combat ? >> Le bulletin de notes des Diables Rouges contre l'Angleterre Roberto Martinez doit, lui, remplacer ses deux cadors. Glissons-nous donc sous le crâne luisant du Sélectionneur pour identifier les deux Diables, qui profiteront des deux places vacantes. L’argumentaire est toujours le même : Martinez va-t-il suppléer poste pour poste, en élisant les deux profils les plus fidèles, sans changer son système ? Ou va-t-il tout bouleverser et tenter des coups, avec un œil sur l’avenir, sachant que la qualification n’est quasi plus qu’une formalité ? On penchera pour la première voie : on sait le Coach Fédéral très traditionnaliste, fidèle à ses tauliers et peu adepte de la rotation pour les matches à enjeu (même ténu)…

Belgique-Danemark : qui pour remplacer Thomas Meunier et Axel Witsel ? - © BRUNO FAHY - BELGA Un Thomas pour un autre ? Le nom qui s’impose naturellement est celui de Thomas Foket : auteur d’une excellente entrée en 2e mi-temps face à la Suisse (un centre-assist pour Michy Batshuayi), il a le profil du marathonien qu’impose le 3-4-3 griffé Martinez, doté d’un gros volume de courses avant-arrière et d’un goût pour l’offensive. Foket profite de la blessure de Timothy Castagne, doublure désignée de Meunier. Et auquel, étrange clin d’œil de l’Histoire, il brûle à son tour la politesse… comme l’ex-Virtonais la lui avait brûlée lors d’un transfert à l’Atalanta promis à l’ex-Gantois finalement recalé aux tests médicaux pour un souci d’arythmie cardiaque. Toby Alderweireld offre une 2e option à Martinez : l’Anversois était le back désigné sous Marc Wilmots… mais c’était au sein d’une défense à quatre. Une animation qui n’est plus celle de Martinez… Et un poste dont Alderweireld ne veut plus non plus, car son âge grandissant ne lui permet plus les courses d’antan, propres au jeu de couloir. Sebastiaan Bornauw était le titulaire au poste face à la Suisse, mais il a rejoint les Espoirs pour le match décisif en Bosnie. Et quand bien même, les nombreuses critiques sur sa prestation (il n’était pourtant pas le seul fautif sur le but helvétique...) le mettaient d’office hors-course. Thomas Foket part donc avec un solide quinze d’avance.

Belgique-Danemark : qui pour remplacer Thomas Meunier et Axel Witsel ? - © LISELOTTE SABROE - BELGA Leander façon Axel ? Naturellement, le nom qui s’impose est celui de Leander Dendoncker, très apprécié de Martinez et qui, sans émarger à la première garniture des Diables, a plus d’un cran d’avance sur les autres jeunes de la génération montante. Qui plus est, ses automatismes (et son amitié profonde) avec Youri Tielemans sont avérés. En deuxième choix, Hans Vanaken peut présenter une palette approchant celle de Witsel, dans sa capacité à temporiser, à donner du tempo et bien sûr à conserver le ballon. Mais le double Soulier d’Or aime sa liberté et délaisse souvent l’axe pour le flanc. Et puis surtout, il n’a toujours pas sorti un seule match-référence avec les Diables Mais si Martinez devait remanier son système, d’autres noms pourraient émerger. Face aux Anglais, le coach fédéral avait opté pour une sorte de doublette de n°10 libres derrière Lukaku, incarné par le tandem De Bruyne-Mertens. Il pourrait récidiver avec De Bruyne dans un rôle plus défensif, sorte de 8 en support désigné de Tielemans, en 6 confiné à des tâches pures d’essuie-glace. Mais Martinez pourrait aussi replacer Mertens sur le flanc en confiant les manettes de régisseur à (dans l’ordre d’ancienneté) Eden Hazard (dont le retour est imminent, mais qui devrait plutôt prendre des minutes en fin de match, plutôt que débuter), Thorgan Hazard (dont le 10 floqué dans le dos serait en quelque sorte indicatif…), Dennis Praet (qui bosse ses connexions avec Tielemans au quotidien à Leicester) et Yari Verschaeren (capable de jouer sur le flanc comme dans l’axe, et qui demeure l’un des chouchous de Martinez) Comme chaque fois quand une indisponibilité frappe son entrejeu, Martinez fourmille de possibilités. Mais Leander Dendoncker semble bien tenir la corde pour suppléer Witsel.

