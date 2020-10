Belgique - Côte d'Ivoire: Boyata - Vanheusden - Mechele en défense (direct audio à 20h45)

L'équipe nationale belge a un visage différent au coup d'envoi du match de préparation contre la Côte d'Ivoire, ce jeudi soir au stade Roi Baudouin (20h45), garni de supporters pour la première fois depuis novembre 2019.

Roberto Martinez va profiter de la première partie de son triptyque d'octobre pour effectuer de nombreux tests et ainsi donner du temps de jeu aux nouveaux venus et habituels remplaçants. Ce deuxième duel de l'histoire entre la Belgique et la Côte d'Ivoire risque donc d'être particulier.

En effet, le technicien espagnol a sélectionné 33 joueurs et les 5 nouveaux, Sebastiaan Bornauw (Cologne), Joris Kayembe (Charleroi), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Zinho Vanheusden (Standard), pourraient tous faire leur début.

Si les jeunes ont l'occasion de saisir leur chance, c'est dû au calendrier international chargé et à l'inhabituelle rotation que devrait effectuer Martinez pour préserver les organismes. Eden Hazard blessé, les cadres de l'équipe nationale disputeront uniquement les deux matches à l'extérieur en Ligue des Nations, contre l'Angleterre à Wembley (dimanche) puis contre l'Islande à Reykjavik (mercredi).