Belgique - Costa Rica, dernier test avant le départ en Russie (LIVE 20h15)

La Belgique reçoit le Costa Rica lundi soir (20h45) au stade Roi Baudouin dans son troisième et dernier match de préparation pour la Coupe du monde de football en Russie.



Dans leurs deux premiers matches de préparation, les Diables Rouges ont fait match nul face au Portugal (0-0) et battu l'Egypte (3-0). Le sélectionneur fédéral s'attend à un autre match face au Costa Rica, qui avait atteint les quarts de finale du Mondial 2014 au Brésil (défaite aux tirs au but face aux Pays-Bas).



Le duel face aux "Ticos" servira surtout de test avant le premier match des Belges en Russie, le lundi 18 juin face au Panama, une autre équipe d'Amérique centrale. "Par rapport au Portugal et à l'Egypte, ce sera un test différent, qui nous donnera une idée de ce qui nous attend face au Panama. C'est surtout dans la manière d'aborder une rencontre, plus que tactiquement, que les équipes d'Amérique centrale se ressemblent. Elles n'ont pas le style des équipes européennes. Ce sera un très bon test, qui nous sortira de notre zone de confort", déclare Roberto Martinez.



Si la Belgique n'encaisse pas, elle égalera la plus longue série de clean-sheets de son histoire. Les Diables pourraient garder le zéro pour la cinquième fois consécutive ce qui n'est arrivé qu'à deux reprises : entre octobre 1972 et novembre 1973 et entre mai et septembre 1989. La sélection de Martinez pourrait aussi prolonger sa série d'invincibilité (17 matches). Seuls l'Espagne (20) et le Maroc (19) affichent un meilleur bilan.



Leander Dendoncker et Youri Tielemans, qui ne sont pas encore montés sur le terrain lors des matches de préparation, recevront du temps de jeu lundi, a indiqué Martinez. Thomas Vermaelen, qui s'est blessé à la cuisse en mai avec Barcelone, est le troisième joueur à n'avoir joué aucune minute durant les rencontres d'avant-Mondial. Mais le duel de lundi tombe sans doute trop tôt pour le défenseur du Barça, qui n'a participé à l'entraînement de groupe pour la première fois dimanche au Centre national du football de Tubize.



Après le match contre le Costa Rica, les Diables Rouges s'envoleront pour la Russie mercredi. Ils s'entraîneront pour la première fois sur le sol russe jeudi après-midi au centre sportif de Guchkovo à Dedovsk. Cette séance sera ouverte au public. Les Diables Rouges joueront leur premier match de Coupe du monde le 18 juin face au Panama à Sotchi. Ils affronteront ensuite la Tunisie (23 juin au Spartak de Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).