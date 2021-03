Michy Batshuayi est un autre joueur quand il endosse la vareuse des Diables rouges. A la peine à Crystal Palace, il retrouve instantanément ses sensations sous les couleurs nationales.

Titularisé contre la Biélorussie, l’attaquant n’a eu besoin que de 13 minutes pour claquer un "caramel" sous la latte de Gutor. Il inscrit son 22e but en équipe nationale.



Son taux de réussite est toujours aussi hallucinant chez les Diables. Remplacé à la 64e minutes, il améliore même légèrement sa moyenne. Il tourne à un but toutes les 69 minutes !



22 buts en 33 sélections, c'est un total plus qu'intéressant. Seul Robert de Veen - au début 20e siècle - avait eu besoin de moins de match pour atteindre ce nombre de réalisation.