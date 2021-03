Leandro Trossard, Hans Vanaken et Dennis Praet ont marqué leurs premiers buts sous les couleurs des Diables Rouges lors de la large victoire belge face à la Biélorussie.

►►► À lire aussi : Michy "Lucky Luke" Batshuayi dégaine après 13 minutes

►►► À lire aussi : Les Diables demandent une action "forte pour améliorer les conditions de travail et les droits humains au Qatar"

L'ailier de Brighton & Hove Albion a soigné la manière. Sa frappe tendue et puissante du pied droit a trouvé la lucarne opposée de Gutor. Dans les tribunes de Den Dreef, Romelu Lukaku a apprécié et a applaudi cette réalisation.



Très en forme en club et déjà bien monté contre la République Tchèque, Trossard a attendu sa sixième apparition avec la sélection pour inscrire son premier but.



Quelques minutes plutôt, Hans Vanaken a connu la même joie. Le métronome du FC Bruges a dû patienter un peu plus longtemps. Il fêtait ce mardi soir, sa 9e cape. Ils se sont tous les deux offert un doublé.



En deuxième période, Dennis Praet a lui aussi ajouté son nom à la longue liste des Diables buteurs. Le médian de Leicester a "griffé" sa 10e sélection et sa prestation très solide d'un tir précis à distance.