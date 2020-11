Belgique - Angleterre, l'édito : Roberto Martinez et Didier Deschamps, même combat ?

La Nations League n’est pas la Coupe du Monde, Den Dreef n’est pas encore Saint-Pétersbourg, et les Three Lions pas davantage les Coqs. Il n’empêche : les Diables nous ont sorti une victoire "à la française" version 2018.

Belgique-Angleterre résumé par les chiffres : 56 % de possession de balle pour les Britons, deux fois plus de frappes (15 contre 8), cinq fois plus de coups de coin (5 contre… 1) et 18% de passes de plus (563 contre 479). Mais au final, un bon vieux 2-0 des familles, en faveur de nos stylistes noir-jaune-rouge.

>> Martinez : "L’Angleterre a eu la possession mais la Belgique était la meilleure équipe"

>> Un match "adulte" pour Vertonghen, Denayer dit merci à Lukaku

Belgique-France 2018 au travers du prisme des stats : 64% (!) de possession pour les Diables et 594 passes pour seulement 346 aux Bleus (un différentiel de 71% !)… mais deux fois plus de frappes au but quand même pour la bande à Dédé Deschamps (19 contre 9). Et surtout le succès grâce au front d’Umtiti, heureux présage d’une victoire en grande finale.

Lait dans les oreilles

En gros, les Diables ont donc laissé la balle aux Anglais et attendu avec un bloc bas. Pour sanctionner sur percussion (frappe et coup franc) plutôt que sur attaque posée. Comme si les leçons du passé (ne faisons pas non plus les mielleux : 4 défaites seulement en 50 caps pour Bob-The-Coach…) avaient servi.

Evidemment, les stats ne disent pas tout. Mais les jeunes Anglais avaient à Louvain le même duvet aux lèvres et le lait plein les oreilles qui avaient bloqué les Diables, au moment d’éjaculer, dans des matches d’hommes, cyniques et froids tels le tueur au coin du bois, un soir de couvre-feu. Messieurs les Anglais : prenez le ballon… mais cette fois, c’est nous qui tirerons les premiers.

L’âge adulte ?

La question n’est pas ici de régler le débat séculaire des grands penseurs du ballon : plutôt un jeu de possession ou du foot de transition rapide, après récupération du cuir ? Laissons Cruijff, Guardiola et Setién s’étriper au café du commerce avec Klopp, Simeone, Mourinho et Goethals … et goûtons notre plaisir, acquis aujourd’hui, à pouvoir changer (et charger sa gâchette…) notre fusil d’une à l’autre de nos deux épaules.

En résumé : face à tous ces gnomes qui parsèment nos parcours de qualification, Kevin & Cie livrent le show et les stats monstrueuses … mais ils nous sortent l’efficiency et la percussion contre ces premiers de classe sur lesquels nous avons tant buté.

Et si c’était ça, finalement, l’âge adulte ?

Possession n°18…

Evidemment, il faudra confirmer ces prudes esquisses, le jour où on recroisera la bande à Deschamps, championne du monde 2018… avec la 18e possession des 32 équipes en lice ! Qui donc gagnera quand personne ne voudra le ballon ? Roberto, te souviendras-tu de la fessée du Señor Dédé ?

Car le temps presse : l’été prochain, celui de l’Euro, sonnera tel le lent crépuscule de certains de nos Dieux diaboliques (Vertonghen, Alderweireld… Lukaku ?). Sans compter que Martinez ira clairement toucher en club les dividendes de son parcours chez nous.

Lever haut le trophée de l’Euro ? La Grèce du désopilant Otto Rehhagel l’a bien fait en 2004… en réhabilitant un vieux marquage individuel tout dégueu, à faire saliver nos papys (mais rien qu'eux...).

Non, Roberto, c’est pour rire : on ne t’en demande pas tant, rayon explorations tactiques. Ramène-nous juste la Coupe. Même avec la 18e possession du tournoi.