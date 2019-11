Bayat sur le stade national : "Très bien que le monde politique s'intéresse de nouveau à ce dossier"

La sortie de Jean-Luc Crucke, ministre wallon des Infrastructures sportives, n’est pas passée inaperçue. Pour résoudre le casse-tête du stade national, il propose de le construire à Tubize (où les Diables ont leur centre d’entraînement). Un projet qui présente selon lui beaucoup d’avantages.



Mehdi Bayat, président de l’Union belge, accueille la proposition avec intérêt. "En tant que président de la fédération, en tant que dirigeant, supporter, je trouve cela très bien que le monde politique s’intéresse de nouveau à ce dossier", a déclaré Bayat avant le match Saint Trond-Charleroi.



La situation des Diables lors du prochain Euro (tête de série mais obligé de jouer en Russie et au Danemark) a sans doute réveillé les consciences. "On regrette tous de ne pas pouvoir jouer un match de l’Euro 2020 en Belgique. Et que cette génération doive jouer ses matches en Russie ou au Danemark. Le plus important, c’est qu’il y ait un sentiment, une volonté générale de dire que les Diables rouges, l’équipe nationale, la Belgique, méritent un stade national".



Au-delà des idées, des projets, Bayat veut du concret. Et ce n’est pas encore le cas. "On est encore dans une phase d’étude. Je sais que la ville de Bruxelles veut aussi rénover le stade Roi Baudouin. Et la fédération était en phase avec la ville sur cette piste. Mais on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. C’est toujours bien qu’il y ait plusieurs possibilités. Le plus important, c’est que le monde politique montre de l’intérêt pour ce dossier."



La fédération est évidemment prête à discuter avec les différents acteurs de cet épineux dossier. "On a de très bons rapports avec le ministre Crucke. Nous discuterons avec lui et nous verrons ce qu’il en est. La volonté de la fédération est que notre équipe et nos supporters puissent assister à un match dans les meilleures conditions. Après, il faut voir ce qui est faisable et ce qui est réaliste."



La situation actuelle est en tout cas désolante. "L’Albanie et la Hongrie viennent d’inaugurer un nouveau stade. Je ne vois pas pourquoi, la Belgique – en étant la nation N.1 au raking FIFA – ne pourrait pas avoir de stade. Je ne peux pas comprendre. Roberto Martinez a raison de parler de honte. Il a travaillé pour que cette équipe soit compétitive et respectée au niveau international. C’est le cas aujourd’hui. Les Diables rouges sont sans doute un des meilleurs ambassadeurs de la Belgique mais malheureusement, ils n’ont pas un stade digne de ce nom dans leur pays."



Et Bayat de conclure, "il faut une vraie volonté commune. Ce dossier ne peut aboutir positivement que si tout le monde tire dans le même sens".