Batshuayi, "un peu étonné" d'être titulaire : "Pas la grande Belgique, mais on a su se redresser"

Michy Batshuayi, titularisé à la pointe de l’attaque belge sur la pelouse de Saint-Marin ce vendredi soir (0-4), a inscrit un doublé bon pour sa confiance face à ces modestes adversaires. Auteur de ses quatorzième et quinzième buts en 27 apparitions chez les Diables, Batsman a parfaitement suppléé Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale belge, qui n’a pas quitté le banc de touche de la soirée.

"Ces deux buts ont demandé beaucoup de travail !, a réagi Michy Batshuayi au micro de la RTBF juste après la rencontre. J’ai été récompensé ! Cette équipe n’était pas facile à jouer, on ne l’a pas sous-estimée. Le deuxième but me fait plus plaisir que le premier, car c’était à la conclusion d’une phase de jeu. Ce n’était pas la grande Belgique, mais on s’est redressé en deuxième mi-temps, j’en suis plus content que de la première."

"Cela m’a un peu étonné de commencer à la place de Romelu Lukaku, mais je n’ai pas trop regardé à ça, a repris l’attaquant réserviste à Chelsea. Le plus important, c’est que je sois présent quand on fait appel à moi, et j’ai encore une fois été présent aujourd’hui. On va très bientôt s’attaquer à une grande compétition, et le coach a besoin que tout le monde soit présent, je crois qu’il a confiance en tout le monde. Il sait que quand il nous donne notre chance, on va la saisir."