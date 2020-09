Auteur d'un doublé contre l'Islande, Batshuayi gonfle ses superbes stats avec les Diables

Michy Batshuayi - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

2-1 : But de Michy Batshuayi - Belgique - Islande - 08/09/2020 Batshuayi en renard ! L'attaquant de Chelsea rôde dans la surface après un tir plein axe de trente mètres repoussé par Kristinsson. Le buteur reprend le ballon du droit et le pousse au fond des filets. Il regarde tout de suite l'arbitre de touche... et c'est bon ! 2-1 pour la Belgique !