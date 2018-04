Batshuayi ne perd pas de temps, il a déjà commencé sa rééducation

La Coupe du Monde, c'est dans 48 jours. Pour Michy Batshuayi, blessé à la cheville, le compte à rebours est lancé. Le buteur de Dortmund n'a pas de temps à perdre s'il veut être sur pied pour aller en Russie.



Touché aux ligaments de la cheville gauche face à Schalke 04 il y une dizaine de jours, Batsman a déjà entamé sa rééducation. Le Diable rouge a posté une vidéo sur son compte Instagram où on le voit réaliser des exercices (travail d'appuis, changements de direction, course) en piscine.



Il bosse dur et visiblement le moral est là.