Batshuayi : "Le coach et l'équipe ont confiance en moi et j'ai envie de leur rendre cette confiance"

Un but toutes les 74 minutes en équipe nationale. Michy Batshuayi est une machine à marquer avec les Diables rouges et n’a une nouvelle fois pas déçu face au Kazakhstan avec son 16e but en sélection.

"Mon secret ? Je reste concentré tout en restant lucide. Le coach et l’équipe ont confiance en moi et j’ai envie de leur rendre cette confiance. Pour le moment, ça se passe bien et j’ai envie de continuer comme ça", a souri l’avant-centre belge au micro de Vincent Langendries.

"C’était le match le plus dur de cette session d’octobre", a-t-il ajouté en décryptant la rencontre de l’Astana Arena. "On n’a pas l’habitude de jouer sur un synthétique. Il fallait beaucoup de concentration. On a marqué assez tôt et ça nous a fait du bien. On a poussé tout le match et on été récompensé en mettant un deuxième but. Même si on aurait pu en mettre un troisième, on a bien joué. On a bien bloqué l’adversaire et on a réussi à obtenir les trois points."

Vingt-quatre points sur vingt-quatre et un goal average de +29, la Belgique est irréprochable depuis le début des qualifications. "On est sur le bon chemin. On veut continuer à travailler pour enchaîner le plus de victoires possible. On se doit d’obtenir toutes ces victoires avec la génération dorée qu’on a. Le coach attend beaucoup de nous et nous aussi nous sommes très exigeants."