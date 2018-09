Batshuayi: "L'équipe nationale me réussit très fort"

L'équipe de Belgique s'est imposée 0-4 ce vendredi soir en amical contre l'Ecosse. Michy Batshuayi a participé pleinement à cette victoire en inscrivant deux buts. "Quand je rentre, j'essaye de faire de mon mieux" déclare l'attaquant de Valence à notre micro. "J'essaye de faire mon travail d'attaquant. C'est vrai qu'en équipe nationale, cela me réussit très fort. Et c'est positif."

Les Diables ont donc enregistré une nouvelle victoire, de quoi bien préparer le match de Nation League face à l'Islande mardi prochain. "C'est le premier match de la rentrée. Ca fait plaisir, c'est une belle victoire. Nos supporters nous ont suivis jusqu'ici, on est très content. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est 0-4 avec une clean-sheet, c'est parfait."

Ce match a permis aussi au sélectionneur de voir des nouveaux joueurs. Trois (Castagne, Vanaken et Verstraete) des quatre nouveaux appelés ont effectué leurs débuts en équipe nationale. "Franchement, je suis très impressionné et très content" termine Michy Batshuayi. "Cela prouve qu'il y a de très bonnes générations en Belgique. C'est du positif pour le futur."

Thorgan Hazard: "Les jeunes se sont bien intégrés"

"Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe" ajoute Thorgan Hazard. "Et dans les trois nouveaux qui ont joué aussi. C'est bien, on se connait depuis longtemps. Ils se sont bien intégrés. Je ne me considère plus comme un jeune, j'ai 25 ans. ici, il y a certains joueurs qui ont 18, 19 ou 20 ans. Ils ont tous la qualité pour jouer dans cette équipe."