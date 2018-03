Batshuayi : "Jouer en jaune et noir, ça me réussit !"

4-0 : les Diables rouges ont pris le meilleur sur l'Arabie Saoudite amicalement ce mardi soir. Monté au jeu à l'heure de jeu, Michy Batshuayi a inscrit le troisième but belge.

"Jouer en jaune et noir, ça me réussit ! J’espère qu’on ne va plus changer les couleurs de nos maillots. La première période a été un peu difficile car on a été surpris. Ils étaient compacts, très techniques et très forts. Ca s’est relâché un peu en deuxième mi-temps et c’était tant mieux pour nous. On a été efficace. Mon but ? J’ai été technique et lucide. J’ai demandé à De Bruyne si son magnifique assist était volontaire, il m’a répondu que oui et qu’il n’avait plus les jambes pour courir donc il m’a envoyé un cadeau de loin", a précisé l'attaquant de Dortmund, qui évolue donc aussi en jaune et noir, à notre micro.

Et Batsman d'ajouter avec un large sourire : "C’est la deuxième ou troisième fois que j'évolue avec Romelu. On se sent bien, c’est positif pour l’équipe et le coach car il sait qu’il possède plusieurs options. On a fini en beauté devant nos supporters, on est très content. L’entraineur sait qu’on doit encore travailler car on n’a pas envie de laisser passer le Mondial."