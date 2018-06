Batshuayi : "Henry me donne beaucoup de conseils, mais je préfère les garder pour moi"

Michy Batshuayi va vivre sa première Coupe du Monde. Recalé de dernière minute il y a quatre ans, Michy rayonne ces dernières semaines. Un énorme sourire barre son visage et sa joie de vivre est communicative.



"C'était un rêve quand j'étais enfant, c'est devenu réalité. Je ne me sens pas encore dedans. Ce sera le cas lors du premier match, quand je jouerais mes premières minutes. Je suis excité et impatient."



Son transfert à Dortmund a aussi été une décision cruciale. "J'ai quitté Chelsea dans de très bonnes conditions. J'étais meilleur buteur. Mais les goals ne suffisaient pas, il me fallait du temps de jeu. Ça s'est très bien passé à Dortmund, je suis content de mes prestations."



L'ancien joueur du Standard savoure d'autant plus qu'il a failli ne pas être là. Si sa blessure à la cheville appartient au passé, il a vraiment eu peur de louper le Mondial. "On m'a dit que je n'allais pas être là. Finalement, tout s'est bien passé et je suis dans le groupe des 23. Je suis très content. Je suis quelqu'un de très souriant mais j'ai failli perdre ce sourire à cause de cette blessure. J'ai failli pleurer. On m'a dit que j'avais encore le temps de récupérer. Ce n'est que du bonheur."



Batsman est prêt à endosser le rôle de joker qui lui réussit plutôt bien en équipe nationale. Sous le maillot des Diables, l'attaquant de Dortmund affiche un ratio minutes joués/buts marqués impressionnant : il trouve le chemin des filets toutes les 73 minutes. "Je garde toujours la même optique : faire mon maximum quand on fait appel à moi. Que je joue un match, 5 minutes, l'important c'est de montrer mes capacités. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue en Coupe du Monde. J'ai envie de montrer ce que vaut Michy Batshuayi."



Michy connait sa place dans le groupe. Dans l'esprit de Martinez, Romelu Lukaku est le titulaire. "Les 23 présents ici veulent être titulaires. Je ne me plains pas des décisions du coach. J’observe toujours les défenses adverses pour préparer une rencontre. Nous allons débuter contre le Panama. Ils ont moins de qualités que nous, mais on ne va pas les sous-estimer".



La concurrence n'empêche pas les deux N.9 de bien s'entendre. "On a une très bonne relation. On se connait depuis longtemps. On est arrivé à Anderlecht en même temps. On est des buteurs tous les deux. On a faim et envie de se surpasser tous les deux. Ce sont des ondes positives. On a le même travail : marquer à chaque fois que l'on est sur le terrain. Et en dehors, ça se passes très, très bien. Est-ce que je suis meilleur à FIFA que lui ? Je ne dirais pas ça, même si je l'ai battu une fois."



Un Wifi un peu défaillait a d'ailleurs "crispé" un peu les Diables. "Vous connaissez la génération actuelle, si on n'a pas notre Playstation avec un bon wifi, on pète un petit peu les plombs. Ça s'est arrangé. C'est mieux parce qu'on espère rester longtemps. On y croit, on a les capacités et les joueurs pour aller le plus loin possible."



En attendant, les Diables travaillent. "Je suis en pleine forme. On vient de terminer une grosse séance. On est concentré. On prend l'avion demain. Les grands jours se rapprochent. Ça bosse très fort."



Au contact de Thierry Henry, les attaquants progressent. "Ça a été un de mes joueurs préférés quand j'étais plus jeune. On l'a tous félicité pour sa performance. Il nous corrige à chaque fois sur le moindre détail, sur la manière avec laquelle on a fait le dernier pas avant de tirer. Pour les attaquants, c'est un rêve de l'avoir avec nous. Il nous apporte son expérience, il conseille tous les joueurs, il adore parler de ce qu’il a vécu. Il me donne beaucoup de conseils, mais je préfère les garder pour moi. Il est un peu fâché sur moi parce que je n'ai pas pu venir pour le dernier match (avec les anciens de France 98) qu'il a joué. Nous avions un jour off et je l'ai passé en famille".



Batshuayi a enfin évoqué les cas Kompany et Vermaelen. "Ils sont confiants. A Tubize, ils commençaient déjà à courir. Ce sont des grands joueurs, la Belgique a besoin d'eux. On espère qu'ils seront sur pied le plus vite possible. J'y crois. Je pense qu'ils ne seront pas là pour les deux premiers matches et puis ça ira."