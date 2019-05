Batshuayi double buteur avec Crystal Palace

Le Diable rouge Michy Batshuayi a marqué deux buts contre Bournemouth. Il a ainsi grandement contribué à la large victoire de Crystal Palace face aux Cherries (5-3).

Batshuayi a inscrit les deux premiers buts de la rencontre. À la 24e, l'ancien joueur du Standard a repris de manière acrobatique un centre dévié venu de la droite. Huit minutes plus tard, il est à la bonne place pour reprendre un centre de Wan-Bissaka et inscrire son deuxième but de l'après-midi. Notre compatriote est finalement sorti à la 89e. Il a cédé sa place à Connor Wickham alors que le score était déjà acquis.

Batsman a inscrit ses cinquième et sixième buts de la saison pour Crystal Palace en seulement 11 rencontres disputées.

De son côté Christian Benteke est resté sur le banc durant toute la rencontre.