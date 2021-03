Batshuayi : "Chez les Diables, j'ai une confiance de la part du coach que je n'ai pas à Crystal Palace"

Après le récital face à une très faible Biélorussie (8-0), l’heure était forcément à la joie et au soulagement du côté des Diables rouges. Michy Batshuayi notamment, à nouveau décisif sous la vareuse belge et auteur du premier but de la rencontre.

En pétant le verrou biélorusse, Batsman a inscrit son 22 but (en 33 sélections) en équipe nationale. Un ratio monstrueux qui contraste brutalement avec son très faible rendement en club (1 petit but avec Palace cette saison) : "Tout le monde sait que c’est très difficile pour moi en club en ce moment. Venir ici prendre une bouffée d’énergie et en plus être efficace pour l’équipe c’est que du plus. En club c’est différent de l’équipe nationale. Le coach est différent, le système et les joueurs aussi. Ici, j’ai une grosse confiance de la part du coach que je n’ai pas en club. Martinez me parle souvent même quand je suis en club. A chaque fois qu’il me donne sa confiance, je ne veux pas le décevoir donc je me donne à 100%" débriefe-t-il en conférence de presse d’après-match.

Mis sur orbite par Jérémy Doku, Batshuayi a profité de l’offrande trois étoiles de son jeune coéquipier pour inscrire sa rose personnelle. Question sur le cas Doku, il n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur l’ancien Anderlechtois : "On a une très bonne relation. Le coach me demande de bien diriger les jeunes et les nouveaux. Vous l’avez vu sur le terrain, c’est la récompense du travail qu’on fait à l’entraînement. C’est un jeune joueur qui monte en puissance, qui a beaucoup de qualités. On a beaucoup de très très bons joueurs en Belgique, ça me fait plaisir de voir ça. J’espère qu’il va être épargné par les blessures et continuer à être aussi bon en club comme ici."

Alors Doku à l’Euro ? Batshuai préfère botter en touche : "Ce n’est pas à moi de répondre mais au coach."