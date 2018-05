Bart Verhaeghe: "Pas de décision avant la fin du Mondial"

Bart Verhaeghe est sorti du bois ce jeudi matin dans le Nieuwsblad. Le Brugeois est vice-Président de l'Union belge et Président de la Commission technique, qui nomme le sélectionneur national et juge son travail. Il a voulu apporter les détails sur le calendrier choisi pour discuter de l'avenir de la sélection nationale et de la personne qui sera à la tête de celle-ci après le Mondial en Russie. Sera-ce Michel Preud'homme, Roberto Martinez ou une tierce personne? Aucune décision ne sera prise avant la fin de la Coupe du Monde.

"Dans un club, cela fonctionne différemment car une ou deux personnes seulement ont un pouvoir de décision. À la Fédération, beaucoup plus de personnes sont impliquées et les choses vont plus lentement. Nous sommes très satisfaits de Roberto Martinez et que les choses se passent bien ou mal, il n'y aura pas de décision avant la fin du Mondial. Michel Preud'homme a une vision différente et nous devons le respecter."

De facto, cette procédure exclut Michel Preud'homme. "Je n’attendrai pas jusque-là" affirme l'ex-entraîneur de Bruges dans la DH. "Imaginez qu’ils poursuivent avec Roberto Martinez. J’aurai peut-être laissé de côté des propositions intéressantes en me retrouvant finalement sans rien. Je ne veux pas être le deuxième choix. C’est comme ça pour l’instant. Je ne peux rien y faire si la procédure de l’URBSFA reste la même."