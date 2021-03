Baptême du feu tardif pour Thorgan Hazard: "J'ai dû me concentrer, je pensais ne jamais marquer de la tête..."

Dos au mur et menés ce mercredi, les Diables rouges ont réagi pour renverser le pays de Galles et parfaitement entamer leurs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. (3-1) Une prestation sérieuse à défaut d'être exceptionnelle, qui a le mérite d'effacer les démons gallois de l'Euro 2016. Après la rencontre, la satisfaction était donc présente dans les rangs belges.

"On se sent bien. C'était très important pour le groupe de bien commencer ces qualifications avec une victoire à la maison. On était obligés de gagner pour se mettre directement dedans. On s'est fait peur dans les 10-15 premières minutes, on n'était pas trop dedans. Ensuite, on est parvenus à contrôler le match en prenant possession du ballon. On égalise, on passe devant. On aurait pu faire mieux en 2e mi-temps mais on va se contenter de la victoire aujourd'hui" explique Thorgan Hazard au micro de Pierre Deprez.

Le joueur de Dortmund a d'ailleurs profité de cette rencontre pour soigner ses statistiques. Une passe décisive, sur le but de De Bruyne, puis un but...le tout premier de sa carrière de la tête et le 5e avec les Diables rouges. Un baptême du feu aérien bien tardif pour un Thorgan...heureux. "L'assist, il n'est pas très compliqué. Il faut juste donner un ballon à Kevin de Bruyne et il met un beau but. Le but, c'est le premier de ma carrière de la tête. J'ai été un peu surpris, je pense que le défenseur glisse. J'étais tout seul, j'ai dû bien me concentrer parce que la tête ce n'est vraiment pas mon point fort. Cela n'arrive pas tous les jours. Je pensais que je n'allais jamais marquer de la tête, ça fait plaisir."

"Je prends du rythme. Je viens d'enchaîner cinq matches d'affilée. C'est la 1e fois que j'ai autant de blessures sur une saison, mais ça fait partie du boulot. A moi de travailler pour que ça n'arrive plus" conclut-il.