Baptême du feu pour Raman et Verschaeren, blessures des frères Hazard, Martinez fait le point

C'est aujourd'hui que Roberto Martinez annonçait sa sélection pour affronter Saint-Marin (6 septembre) et l'Ecosse (9 septembre) lors des qualifications pour l'Euro 2020. Un groupe de 28 joueurs qui comporte plusieurs surprises et qui voit apparaître deux nouvelles têtes : Yari Verschaeren et Benito Raman. Le sélectionneur a profité de la conférence de presse pour expliquer ses choix et évoquer l'avenir.

Raman et Verschaeren : deux nouvelles têtes

En ce qui concerne Raman, le sélectionneur s'est montré très clair. La sélection du nouveau joueur de Schalke est une juste succession des choses : "En quitttant la Belgique et optant pour l'Allemagne il a fait un choix osé. Il a grandi, mûri, et déjà la saison dernière il était très proche d'une sélection. Son transfert à Schalke, où il semble déjà à l'aise, lui a permis de franchir un nouveau palier. Il réalise des prestations convaincantes dans un rôle dont on a besoin en sélection. Il mérite cette sélection. Tout le monde a hâte de travailler avec lui." En ce qui concerne Yari Verschaeren, Martinez a confié avoir fait fi du jeune âge de l'Anderlechtois (17 ans) : "L'âge n'importe pas. Il a gravi les échelons ces derniers mois, a déjà un rôle important dans son club et après l'Euro U21 où il aura accumulé de l'expérience, nous pensions que c'était le bon moment pour le sélectionner pour tester ce qu'il peut apporter. C'est un talent incroyable, qui s’intégrera parfaitement au groupe."

Les frères Hazard sélectionnés malgré leurs blessures

Parmi les incertitudes qui planaient avant l'annonce de cette liste, on pointait les deux frangins Hazard. Blessés respectivement à la cuisse et à une côte, Eden et Thorgan semblaient proches d'un forfait. Mais le sélectionneur a tenu à les intégrer au groupe malgré tout : "Eden est notre capitaine. Nous avons toujours la même ambition, qu'il soit de retour à 100% et qu'il puisse jouer. Ce week-end va donc être très important pour voir s'il se remet de sa blessure. C'est la même chose pour son frère Thorgan. Pour l'instant, il ne s'entraîne pas, mais nous avons des garanties qu'il puisse être à nouveau fit. Le match face à l'Ecosse est seulement programmé le 9 septembre, tout peut encore arriver."

Romelu Lukaku et Michy Batshuayi, deux situations différentes

Troisième sujet évoqué par le sélectionneur espagnol, la situation de ses deux attaquants Lukaku et Batshuayi. Pour lui, le transfert de Big Rom' à l'Inter ne peut être que bénéfique : "Parmi les joueurs belges qui ont changé de club cet été, Lukaku est probablement celui qui en bénéficiera le plus. Il a vécu une saison difficile pour lui, comme pour Manchester United. Il était urgent de trouver une solution. Rien qu'à voir ses débuts avec l'Inter, il a l'air épanoui et heureux et cela ne peut être que bénéfique pour l'équipe nationale."

En ce qui concerne Michy Batshuayi, sur une voie de garage à Chelsea, Martinez ne s'inquiète pas, même s'il avoue qu'à long terme cela pourrait peser : "Michy a déjà été dans cette situation auparavant. Ces derniers mois, il a évolué à un super niveau avec nous, ses chiffres sont impressionnants. Mais il est vrai que pendant ces dix prochains mois, une solution devrait être trouvée en club pour qu'il puisse garder ce même niveau en équipe nationale."

Dernier point évoqué par Martinez, les absents, très nombreux. Pour cause de blessures diverses, Axel Witsel, Timothy Castagne, Dedryck Boyata, Vincent Kompany voire Björn Engels n'ont pas été sélectionnés.