Bain de foule pour les Diables dans les rues de Bruxelles

Après une matinée bien chargée et des étapes au siège de l'Union Belge et au Château de Laeken pour rencontrer le Couple Royal, les Diables rouges ont rejoint le Mont des Arts en début d'après midi et sont montés à bord d'un bus à toit ouvert.

Ils ont ensuite pris la direction de la Grand Place de Bruxelles où environ 8.000 personnes les attendent pour faire la fête. Les autres fans se sont massés dans les rues avoisinantes pour escorter les Diables dans une ambiance euphorique. Un chemin triomphal à travers une véritable marée humaine marqué par les selfies, les chants de joie, les dédicaces de maillots.

Selon la police, plus de 40.000 supporters étaient présents dans les rues de Bruxelles pour célébrer les Diables.