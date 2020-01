Axel Witsel : "Tout le monde le sait, le Standard c’est la maison, c’est mon club de cœur" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Axel Witsel: "Tout le monde le sait, le Standard c'est la maison, c'est mon club de coeur" -... Axel Witsel a retrouvé ses anciennes couleurs pour son retour sur les terrains de football après s'être cassé le nez en décembre. Dortmund affrontait le Standard en match amical ce mardi, Witsel a disputé la première mi-temps d'un match qui a accouché d'un match nul, un score anecdotique pour lui. Le Diable est évidemment heureux de son retour, et optimiste, il devrait être prêt pour le premier match de l'année de Dortmund en Bundesliga, le 18 janvier contre Wolfsburg. Le match amical entre Dortmund et le Standard a évidemment donné lieu à des retrouvailles entre Witsel et plusieurs éléments liégeois: "Tout le monde le sait, le Standard c'est la maison, c'est mon club de coeur. Ca fait toujours plaisir de revoir tout le monde, de jouer contre eux. Pour moi l'important aujourd'hui c'était de profiter de ces 45 minutes pour ouvrir le coffre un petit peu." Axel avoue avoir été surpris de l'annonce du départ prochain de Renaud Emond vers Nantes: "Je ne pensais pas qu'Emond allait partir maintenant, mais il y a pas mal de monde devant... si le Standard a décidé de le vendre c'est qu'il y a une bonne raison. Il a été un joueur important pour eux, il a marqué pas mal de buts."