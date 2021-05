Axel Witsel toujours plus vite : il s’entraînera à Tubize avant les autres Diables

Axel Witsel est sur le point de réussir son incroyable pari : participer à l’Euro, 5 mois après sa grave blessure (rupture) au tendon d’Achille en match avec son équipe du Borussia Dortmund.

On le sait, l’incontournable milieu des Diables rouges a entrepris, depuis le 12 janvier dernier une véritable course contre la montre. Et pour la Belgique de Roberto Martinez elle serait en or massif.

Dans sa liste de 26, le sélectionneur fédéral a décidé d’emmener le Liégeois, "sans rien attendre de lui, parce qu’il le mérite. On fera le point le 11 juin et on décidera de la suite à donner."