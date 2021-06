Axel Witsel : "Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que j’ai fait des sacrifices et je n’ai jamais cru que c’était impossible"

Axel Witsel a fait son grand retour à la compétition ce jeudi face au Danemark (1-2). Un come-back rapide, après une rupture du tendon d’Achille en janvier dernier, qui impressionne tout le monde. Le joueur de Dortmund est passé en conférence de presse ce vendredi, mais également au micro de Vincent Langendries.

Après 159 jours sans jouer, le Diable trépignait au moment d’entrer au jeu : "J’avais hâte d’enfin retrouver le terrain, même si ce n’était peut-être pas le match idéal. Ca aurait été plus simple si on menait 2-0 ou 3-0. Mais ça m’a permis de ne pas me poser de questions. J’ai beaucoup galéré pendant cinq mois, j’ai eu des moments difficiles, j’ai eu une période ou mentalement ça a été difficile. Mais j’étais vraiment bien entourée."

Mais quelle place occupe ce retour à côté des grands moments de sa carrière ? "C’est aussi beau. Moi dans ma tête je ne me suis jamais dit que c’était impossible. J’y ai toujours cru. J’ai donné le maximum, après tu peux accélérer le processus mais pas brûler les étapes. Ça ne vaut peut-être pas les titres que j’ai gagnés mais c’est beau."

"Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que j’ai fait des sacrifices. C’était important pour moi de faire ma rééducation avec Belgique avec Declercq et Maeschalk. Au niveau médical en Belgique on est vraiment top. C’est pour ça que j’ai décidé de me faire soigner ici et de faire aussi ma rééducation en Belgique."

Axel a reçu beaucoup de soutien en ces moments difficiles : "Kevin De Bruyne avait parlé en bien de moi et ça m’a vraiment boosté pour revenir, mais jamais je n’ai jamais fait une croix sur l’Euro."

Du côté de Dortmund on se réjouit de ce rétablissement et on soutient le joueur : "J’ai eu le big boss, le directeur sportif, les gens du staff qui m’ont félicité pour mon retour. Ils m’avaient déjà tous envoyé un message en espérant que je puisse participer à l’Euro."

Le Diable espère jouer 90 minutes dès les huitièmes de finale.