Blessé début janvier au tendon d’Achille, Axel Witsel vient d’enchaîner deux matches entiers consécutifs avec les Diables Rouges. Un retour incroyable pour le milieu de terrain qui s’est confié hier soir à notre micro après la victoire de la Belgique 1-0 face au Portugal en 1/8e de l’Euro. "Il n’y a rien à dire sur ma blessure, tout va bien. Ça devenait dur physiquement vers la 80e par contre, mais il ne faut rien lâcher à la fin, ça se joue au mental", a déclaré le joueur. Et d’ajouter sur la rencontre : "On a réussi à être solide et à tenir le résultat, ce qui est très important. On est très heureux après ce match. Le Portugal, c’est une équipe qui n’est pas facile à jouer. A la fin, il disait de mettre beaucoup de monde devant, de jouer des longs ballons. C’est une équipe habituée à souffrir aussi. Ils vont dans les duels, ils vont au contact. Il ne faut pas oublier que ce sont les champions en titre. Ça aurait pu être une finale aujourd’hui et on est tous vraiment heureux de cette victoire. On sait qu’au niveau du jeu on doit faire mieux, mais parfois il faut souffrir pour gagner des matches comme ça. Le Portugal, c’est ce qu’ils ont fait en 2016 et ils ont été au bout." Axel Witsel en a aussi profité pour échanger quelques mots à la fin de la rencontre avec son équipier Raphaël Guerreiro : "Il m’a félicité et il a rigolé en me disant qu’on était tous derrière en 2e et je lui ai dit qu’on a fait la même chose que vous en 2016. Je pense qu’on était meilleur. En première mi-temps, on a bien joué. On a joué notre jeu et en 2e, on a manqué de présence mais des fois il faut gagner à l’arrache au caractère, ça fait du bien", conclu le milieu de terrain. La Belgique affrontera l’Italie pour une place en demi ce vendredi à 21h. Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF.

Axel Witsel : "Rien à dire sur ma blessure, tout va bien" - Diables Rouges - Euro 2020 - 28/06/2021 Blessé début janvier au tendon d’Achille, Axel Witsel vient d’enchaîner deux matches entiers consécutifs avec les Diables Rouges. Un retour incroyable pour le milieu de terrain qui s’est confié hier soir à notre micro après la victoire de la Belgique 1-0 face au Portugal en 1/8e de l’Euro. "Il n’y a rien à dire sur ma blessure, tout va bien. Ça devenait dur physiquement vers la 80e par contre, mais il ne faut rien lâcher à la fin, ça se joue au mental", a déclaré le joueur. Et d’ajouter sur la rencontre : "On a réussi à être solide et à tenir le résultat, ce qui est très important. On est très heureux après ce match. Le Portugal, c’est une équipe qui n’est pas facile à jouer. A la fin, il disait de mettre beaucoup de monde devant, de jouer des longs ballons. C’est une équipe habituée à souffrir aussi. Ils vont dans les duels, ils vont au contact. Il ne faut pas oublier que ce sont les champions en titre. Ça aurait pu être une finale aujourd’hui et on est tous vraiment heureux de cette victoire. On sait qu’au niveau du jeu on doit faire mieux, mais parfois il faut souffrir pour gagner des matches comme ça. Le Portugal, c’est ce qu’ils ont fait en 2016 et ils ont été au bout." Axel Witsel en a aussi profité pour échanger quelques mots à la fin de la rencontre avec son équipier Raphaël Guerreiro : "Il m’a félicité et il a rigolé en me disant qu’on était tous derrière en 2e et je lui ai dit qu’on a fait la même chose que vous en 2016. Je pense qu’on était meilleur. En première mi-temps, on a bien joué. On a joué notre jeu et en 2e, on a manqué de présence mais des fois il faut gagner à l’arrache au caractère, ça fait du bien", conclu le milieu de terrain. La Belgique affrontera l’Italie pour une place en demi ce vendredi à 21h. Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF.

Blessé début janvier au tendon d’Achille, Axel Witsel vient d’enchaîner deux matches entiers consécutifs avec les Diables Rouges. Un retour incroyable pour le milieu de terrain qui s’est confié hier soir à notre micro après la victoire de la Belgique 1-0 face au Portugal en 1/8e de l’Euro.

"Il n’y a rien à dire sur ma blessure, tout va bien. Ça devenait dur physiquement vers la 80e par contre, mais il ne faut rien lâcher à la fin, ça se joue au mental", a déclaré le joueur.

Et d’ajouter sur la rencontre : "On a réussi à être solide et à tenir le résultat, ce qui est très important. On est très heureux après ce match. Le Portugal, c’est une équipe qui n’est pas facile à jouer. A la fin, il disait de mettre beaucoup de monde devant, de jouer des longs ballons. C’est une équipe habituée à souffrir aussi. Ils vont dans les duels, ils vont au contact. Il ne faut pas oublier que ce sont les champions en titre. Ça aurait pu être une finale aujourd’hui et on est tous vraiment heureux de cette victoire. On sait qu’au niveau du jeu on doit faire mieux, mais parfois il faut souffrir pour gagner des matches comme ça. Le Portugal, c’est ce qu’ils ont fait en 2016 et ils ont été au bout."

Axel Witsel en a aussi profité pour échanger quelques mots à la fin de la rencontre avec son équipier Raphaël Guerreiro : "Il m’a félicité et il a rigolé en me disant qu’on était tous derrière en 2e et je lui ai dit qu’on a fait la même chose que vous en 2016. Je pense qu’on était meilleur. En première mi-temps, on a bien joué. On a joué notre jeu et en 2e, on a manqué de présence mais des fois il faut gagner à l’arrache au caractère, ça fait du bien", conclu le milieu de terrain.

La Belgique affrontera l’Italie, qui a battu l’Autriche, pour une place en demi ce vendredi à 21h. Un match à suivre sur tous les médias de la RTBF.