Axel Witsel : "On ne va pas en Russie pour faire de la figuration"

Ce mardi, à l'entraînement, Axel Witsel était absent en raison d'une légère blessure. "Lors du dernier match avec mon club en Ligue des Champions asiatique, j'ai reçu un coup au genou. Il n'y a rien de grave et j'ai reçu un programme individuel de la part du coach. Je me sens déjà mieux", a-t-il expliqué.

A l’instar du précédent sélectionneur, Roberto Martinez considère Witsel comme l’incontournable et immuable numéro 6 de notre équipe nationale. Tout le monde n'a pas cette chance. A la question de savoir, comment le groupe gère émotionnellement le fait que cinq joueurs seront "exclus" le 4 juin prochain, Witsel se montre plutôt philosophe : "On sait que c'est dur mais cela fait partie du foot. Tout le monde bosse à fond et on n'en parle pas entre nous. On vit au jour le jour. On est focalisé sur la Coupe du Monde et on verra bien dans une semaine".

Et de poursuivre : "Je ne dirais pas que c'est un examen qu'on passe à chaque entraînement mais il faut se donner à fond à chaque fois. C'est ce que tout le monde fait et ce ne sera pas facile au coach de faire des choix."

Roberto Martinez a privilégié la proximité au niveau de la préparation. Tous les matches amicaux se disputeront ainsi au pays. De quoi réjouir les joueurs. "C'est mieux de rester au pays car, d'une part, on a un Centre tip top et d'autre part, le fait de rester en Belgique cela fait du bien car on voyage déjà beaucoup durant la saison".

Tout est mis en place pour être performant au Mondial. "On ne va pas en Russie pour faire de la figuration. On a plus d'expérience qu'il y a 4 ans. Si on veut aller au bout, un moment donné il faudra battre des équipes comme l'Allemagne ou le Brésil", a-t-il noté.

Enfin, en ce qui concerne son nouveau look, il n'est en rien lié au Mondial qui approche. "Ce n'est pas le nouveau look Coupe du Monde. J'avais envie de changer mais l'Afro va revenir bientôt. On m'a dit que j'étais beaucoup plus jeune comme cela".