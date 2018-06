Axel Witsel ne jouera pas contre le Portugal, Vermaelen encore absent à l'entraînement

Ce vendredi, Roberto Martinez a donné, à 18h, son dernier entraînement avant la rencontre amicale de ce samedi contre le Portugal (au Stade Roi Baudouin à 20h45).

Ils étaient 25 joueurs sur le terrain. Marouane Fellaini a effectué son retour. Jan Vertonghen s'est lui, entraîné, à part du groupe avec un préparateur physique.

Par contre, Axel Witsel (touché au genou) et Thomas Vermaelen étaient de nouveau absents et ne joueront d'ailleurs pas contre le Portugal ce samedi. Witsel reprendra avec le groupe ce lundi. Pour Vermaelen, qui a fait du VTT cet après-midi, la situation semble plus compliquée. Il serait indisponible encore deux semaines et manquerait, quoiqu'il arrive le début du Mondial. Va-t-il être repris dans les 23 ? Roberto Martinez a affirmé, à notre micro, que sa revalidation se passait et que sa blessure évoluait bien. Il semblait, de toute évidence confiant.

Comme d'habitude, Roberto Martinez n'a pas donné énormément d'indications sur la composition d'équipe qui débutera contre les Champions d'Europe. Il a juste confirmé qu'il évoluerait avec une défense à 3 et en l'absence de Witsel, il pourrait être tenté par un duo Dembélé-De Bruyne au milieu du jeu.