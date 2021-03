Axel Witsel monte au créneau : stop au racisme dans le sport

Ce vendredi matin, l’Association "STOP RACISM IN SPORT" tenait sa première conférence de presse, à Liège, berceau de la famille Witsel. C’est Thierry, le papa, qui l’a fondée. Avec ses origines martiniquaises, son éducation familiale, son passé d’International Futsal et son engagement en politique, sa détermination est grande de faire avancer les choses. Axel est un des parrains de cette association, de même que Sanae Jah, championne de boxe anglaise et thaï. ►►► À lire aussi : Witsel ne veut pas penser à l’Euro : "Je vis au jour le jour" "Si j’ai voulu m’engager aux côtés de mon père dans cette cause, ce n’est pas parce que je suis son fils, même si ça ajoute à ma motivation. Mais pour moi, c’est juste incroyable qu’en 2021 il y ait encore dans nos stades des actes ou des propos racistes. Ce qui s’est passé lors du match PSG-Basaksehir, la banane qu’un supporter de Villarreal jette à Dani Alves, les cris de singe lancés aux oreilles de Romelu Lukaku, et tant d’autres exemples sont insupportables, et donc les sportifs de haut niveau, nous qui avons l’attention des médias et des supporters, nous pouvons aider à combattre ce phénomène".

"Si j’appelle Romelu, il se joindra à nous, il foncera" Germany Bundesliga - SC Freiburg vs Borussia Dortmund - © Patrick Seeger - BELGAIMAGE Si les sportifs prennent la parole aujourd’hui, et c’est très bien ! Cela prouve peut-être qu’ils se sont tus trop longtemps. "C’est vrai, mais il n’est pas trop tard. On peut avoir un impact important. Par exemple, si demain j’appelle Romelu, il foncera pour nous rejoindre, j’en suis sûr. Donc je vais essayer de ramener des pointures, et plus on sera plus cela fera du bruit et du poids. Peut-être que cela prendra du temps mais on renversera des barrières".

"Si un des Diables était concerné par des cris racistes toute l’équipe quitterait le terrain" Diables rouges - © POOL BART VANDENBROUCKE - BELGA Le médian de Dortmund et des Diables constate avec satisfaction l’évolution des mentalités chez les footballeurs professionnels et une plus grande détermination à réagir contre les comportements répréhensibles. "Les joueurs du PSG qui quittent le terrain (ndlr : parce que l’arbitre et un de ses assistants avaient tenu des propos désobligeants à l’encontre de d’Achille Webo, coach assistant du PSG face à Basaksehir), c’est nouveau, et c’est fort. C’est comme ça qu’il faut faire. A Dortmund, après ce qui est arrivé à plusieurs joueurs "de couleur", on a discuté à plusieurs (Marco Reüs, Manuel Akanji, Axel Zagadou, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro,…) et on s’est demandé ce qu’on ferait si ça arrivait à un des nôtres. On s’est proposé de quitter le terrain". Chez les Diables, je suis presque certain que toute l’équipe ferait de même. D’ailleurs, je trouve que notre équipe nationale, depuis 10-12 ans, est un très bel exemple d’intégration et de mixité. C’est notre beauté, une de nos forces".

"Personne ne naît raciste, c’est une question d’éducation, donc on doit aller dans les académies parler aux enfants. Diables rouges - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA On a parfois l’impression que le milieu du football professionnel est un des lieux où le racisme, mais aussi les autres discriminations liées à la différence (dont l’homophobie), s’exprime le plus, font le plus mal. Parce que sa caisse de résonance est énorme. "C’est vrai, mais c’est justement parce que le foot a une portée très grande, mondiale, que la portée de nos actions peut être très grande aussi. Notamment auprès des jeunes, qui regardent les joueurs avec des yeux émerveillés. Et auprès des jeunes, on a un travail important à effectuer : on doit aller dans les académies, rencontrer les enfants mais aussi les parents. On ne naît pas raciste, on le devient, et c’est une question d’éducation".