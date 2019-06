Axel Witsel : "Eden fait partie des meilleurs avec Messi et Ronaldo"

Après la victoire 3-0 engrangée face Kazakhstan, Axel Witsel était très satisfait de la performance des Diables dans cette rencontre : “On a pris ce match au sérieux. On a essayé de les faire tourner en première mi-temps, de prendre notre temps, de vite les presser au niveau de la perte de balle pour directement récupérer le ballon. On l’a très bien fait, on arrive à marquer trois goals aujourd’hui, on a bien fait le boulot”.

Outre la victoire, un nom était sur toutes les lèvres hier soir : Eden Hazard. Fêté pour sa 100ème cap sous le maillot de l’équipe nationale, son arrivée au Real Madrid a aussi été une belle opportunité de lui rendre hommage. Un transfert qui ravit Axel Witsel : "C’était la fête d’Eden, il y avait une très belle ambiance. Il mérite vraiment tout ce qui lui arrive. Je lui souhaite bonne m*rde au Real Madrid. Aujourd’hui, le Real Madrid doit redevenir le Real Madrid : être dominant et gagner la Champion’s League. Avec Eden, ils ont beaucoup plus de chances d’y arriver. Eden attendait ce transfert depuis tellement longtemps, il le mérite. Pour moi, il fait partie des meilleurs avec Messi et Ronaldo. Maintenant, il aurait vraiment l’opportunité de le montrer”.



Si le monde a aujourd’hui les yeux rivés sur le capitaine des Diables, Witsel nous confirme que rien ne semble avoir changé le concernant : "Eden était comme d’habitude, il ne se casse pas la tête. Il était assez tranquille, serein. Nous n’avons pas parlé du transfert tous les jours non plus. Ils nous a dit hier que c’était enfin officiel. Nous à Dortmund, on aura le petit frère. Il va nous faire du bien, c’est sûr”.