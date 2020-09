Avec Doku et Verschaeren, Roberto Martinez s'affirme comme bâtisseur de l'avenir des Diables

Verschaeren, l’élève appliqué et le pacte d’excellence

Il existe un lien fort entre Yari Verschaeren et le sélectionneur fédéral. Le nier serait cécité. "On ne mesure pas un jour par son âge, mais par son talent", avait dit Martinez à propos de celui qui animait l’attaque anderlechtoise il y a plus d’un an. "Il sera bientôt un ambassadeur du football belge", concluait-il, face à des journalistes curieux. "On a bien compris que le profil de Verschaeren lui plaît plus qu’un autre", souligne Thomas Chatelle. "Vanaken est un profil dont le sélectionneur raffole moins que l’Anderlechtois, même si cela se fait parfois à l’encontre de la logique de la forme du moment. Martinez n’hésite désormais plus à se mettre en porte-à-faux par rapport à des décisions qui résonneraient comme plus logiques dans l’opinion. Il a les coudées franches pour faire avaler la pilule."

Le bilan du sélectionneur catalan est passé par là. "Mehdi Bayat ne jure plus que par Roberto Martinez, sa double casquette fait en sorte qu’il est désormais bien plus qu’un entraîneur qui ne fait que passer. Personne ne peut critiquer son bilan sportif actuel, ni ce qu’il met en place du point de vue de la structure de la fédération", poursuit l’ancien Diable Chatelle. "Ce qui m’impressionne le plus, c’est sa préparation de l’avenir mais en même temps cette niaque qu’il insuffle constamment, même aux stars de l’équipe. Il n’y a qu’à regarder les sprints de Dries Mertens hier encore…"