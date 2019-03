Avec deux assists et un but, Mertens mène Naples vers la victoire face à l'Udinese

Naples s'est imposé à domicile face à l'Udinese (4-2) dimanche lors de la vingt-huitième journée de Serie A. Dries Mertens, titulaire, a été l'auteur d'un match plein avec deux assists et un but.

Dries Mertens a offert les deux premiers buts de son équipe à Younes (17e) et Callejon (26e). L'Udinese a ensuite réussi à revenir au score via Lasagna (30e) et Fofana (36e) mais Milik (57e) puis Mertens (70e) ont assuré la victoire des Napolitains en seconde période.

Naples est deuxième au classement avec 60 unités, soit quinze de moins que la Juventus de Turin qui s'est inclinée pour la première fois de la saison plus tôt dans la journée au Genoa (2-0).