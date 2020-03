Contacté via Skype par Benjamin Deceuninck mercredi, Eden Hazard, confiné chez lui à Madrid, arborait une barbe et des cheveux bien plus longs que d'habitude... Un nouveau look pour le capitaine des Diables Rouges ? Pas vraiment...

"Je crois que je vais trouver une solution !, plaisantait alors le joueur du Real Madrid. Les quatre lascars là (ses quatre fils, ndlr), ils vont me couper les cheveux, je crois ! On va faire comme ça, ce sera plus facile."

Aussitôt dit, aussitôt fait...