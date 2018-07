"Aux toilettes?": le fou-rire de Januzaj après une question inhabituelle d'un journaliste

Les interviews font partie du métier de footballeur, avec plus ou moins de plaisir et de facilité selon le joueur. Les questions et les réponses sont parfois très banales et ritualisées mais parfois moins... Adnan Januzaj en a fait les frais de la part d'un journaliste flamand rempli d'humour. De bonne volonté, le journaliste décide de poser sa question en Français: "Étiez-vous aux toilettes lorsque Roberto Martinez a demandé à l'équipe de ne pas marquer contre l'Angleterre?" Sous-entendu clair, si vous n'aviez pas marqué, la Belgique terminait deuxième et aurait eu un tableau plus ouvert si elle poursuit son parcours en Coupe du Monde, n'avez vous pas eu des consignes dans ce sens...

Mais voilà, le joueur est interloqué par la formulation. "Aux toilettes?", répond-il en riant. Avant de répondre plus sérieusement, mais avec un large sourire aux lèvres: "On n'a pas vraiment pensé à ça, on voulait vraiment gagner ce match et je pense que c'est le plus important" conclut-il, toujours en riant.

La bonne humeur règne toujours chez les Diables.