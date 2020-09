Auteur d'un doublé contre l'Islande, Batshuayi gonfle ses superbes stats avec les Diables

Batshuayi se réjouit de son but et confirme ses rumeurs de départ à Crystal Palace - Football -... Auteur d’un doublé face à l’Islande, Michy Batshuayi a alimenté ses statistiques sensationnelles en sélection et a surtout fait le plein de confiance en vue de la saison qui arrive. Intervenu au micro de Pierre Deprez à la fin de la rencontre, le Diable rouge a d’ailleurs confirmé les rumeurs qui circulent sur son prochain club. "Est-ce que je vais resigner à Chelsea pour être prêté à Crystal Palace ? Vous êtes dans la bonne voie quand vous dites cela. C’est quelque chose comme ça", a-t-il souri. "Le plus important pour moi c’est d’avoir du temps de jeu pour moi et pour être prêt quand je viens en équipe nationale", a-t-il ajouté.